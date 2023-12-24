Сотрудника Росгвардии задержали за убийство двух человек 17-летней давности

Майор полиции был задержан при содействии Росгвардии, поделился Александр Хинштейн
Майор полиции из батальона МОВО (Росгвардия) города Кизилюрта (Дагестан), обвиняемый в убийстве двух человек, был задержан. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«54-летнего майора полиции подозревают в расстреле отца и сына, произошедшем на федеральной трассе „Кавказ“ летом 2006 года. <…> Он был задержан при содействии самой же Росгвардии», — написал Александр Хинштейн в своем
Хинштейн отметил, что майор обвиняется еще в одном покушении на убийство. Против него были возбуждены два уголовных дела.
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