В России создадут оргкомитет по проведению Года семьи в 2024 году

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Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по проведению Года семьи в РФ Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение создать оргкомитет по проведению в РФ Года семьи и утвердил его состав. Об этом сообщило правительство РФ.

«Образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года семьи и утвердить его состав», — говорится в документе. Он опубликован в telegram-канале правительства РФ.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова будет возглавлять организационный комитет. Минтруд РФ займется организационно-техническим обеспечением деятельности комитета по проведению в РФ Года семьи.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение создать оргкомитет по проведению в РФ Года семьи и утвердил его состав. Об этом сообщило правительство РФ. «Образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года семьи и утвердить его состав», — говорится в документе. Он опубликован в telegram-канале правительства РФ. Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова будет возглавлять организационный комитет. Минтруд РФ займется организационно-техническим обеспечением деятельности комитета по проведению в РФ Года семьи. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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