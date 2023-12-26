Политика В России создадут оргкомитет по проведению Года семьи в 2024 году 26 декабря 2023 в 12:12 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по проведению Года семьи в РФ Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение создать оргкомитет по проведению в РФ Года семьи и утвердил его состав. Об этом сообщило правительство РФ. «Образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года семьи и утвердить его состав», — говорится в документе. Он опубликован в telegram-канале правительства РФ. Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова будет возглавлять организационный комитет. Минтруд РФ займется организационно-техническим обеспечением деятельности комитета по проведению в РФ Года семьи. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение создать оргкомитет по проведению в РФ Года семьи и утвердил его состав. Об этом сообщило правительство РФ. «Образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года семьи и утвердить его состав», — говорится в документе. Он опубликован в telegram-канале правительства РФ. Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова будет возглавлять организационный комитет. Минтруд РФ займется организационно-техническим обеспечением деятельности комитета по проведению в РФ Года семьи. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям