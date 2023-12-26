В России создадут оргкомитет по проведению Года семьи в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение создать оргкомитет по проведению в РФ Года семьи и утвердил его состав. Об этом сообщило правительство РФ.
«Образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года семьи и утвердить его состав», — говорится в документе. Он опубликован в
Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова будет возглавлять организационный комитет. Минтруд РФ займется организационно-техническим обеспечением деятельности комитета по проведению в РФ Года семьи.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей.
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