«Единая Россия» поздравляет ветеранов с Новым годом и доставляет елки во дворы курганцев

В Курганской области начались традиционные поздравления жителей от единороссов

25 декабря 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

В 2023 году новогодние деревья установили в более чем 50-ти дворах Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Единая Россия» четвертый год подряд помогает активным жителям города Кургана объединить усилия и устроить праздник непосредственно во дворах многоквартирных домов. В рамках регионального проекта «Елка в каждый двор» партийцы бесплатно привозят во двор инициативных граждан елку. В этом году новогодние деревья установили в более чем 50-ти дворах Кургана. «Горожане оставляли в партии заявки с указанием адреса, где они хотят поставить символ Нового года — елку. И вот, объединившись двором, жители обустраивают площадку, где все вместе, с детьми наряжают новогоднюю красавицу, устраивают праздник и встречают Новый год», — рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Родион Вяткин. Новогодние елки установили в более чем 50-ти дворах Кургана Пресс-служба Единой России Депутаты фракции «Единая Россия» в Курганской областной Думе традиционно принимают участие во всероссийской акции «Елка желаний». Парламентарии вытягивают новогодние шары с елки и исполняют мечты детей их разных уголков Курганской области. Отметим, что участники федерального проекта — это дети-сироты, инвалиды и ребята из малоимущих и многодетных семей. Депутаты «Единой России» принимают участие во всероссийской акции «Елка желаний» Пресс-служба Единой России В рамках акции «С Новым годом, ветеран!», организованной партией «Единая Россия», единороссы поздравляют в регионе ветеранов Великой Отечественной войны. Активисты доставляют праздничные наборы, в которых находятся продукты исключительно отечественных производителей и длительного хранения, а также чайные наборы, именные открытки и символ праздника — искусственная новогодняя елка с украшениями. Создание «Единой Россией» новогоднего настроения Пресс-служба Единой России Новогодние поздравления — традиционные визиты депутатов всех уровней, активистов, сторонников партии «Единая Россия» и «Волонтеров Победы». Добавим, что местные отделения партии в муниципальных округах также проводят новогодние праздники, поздравляют жителей и дарят подарки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» четвертый год подряд помогает активным жителям города Кургана объединить усилия и устроить праздник непосредственно во дворах многоквартирных домов. В рамках регионального проекта «Елка в каждый двор» партийцы бесплатно привозят во двор инициативных граждан елку. В этом году новогодние деревья установили в более чем 50-ти дворах Кургана. «Горожане оставляли в партии заявки с указанием адреса, где они хотят поставить символ Нового года — елку. И вот, объединившись двором, жители обустраивают площадку, где все вместе, с детьми наряжают новогоднюю красавицу, устраивают праздник и встречают Новый год», — рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Родион Вяткин. Депутаты фракции «Единая Россия» в Курганской областной Думе традиционно принимают участие во всероссийской акции «Елка желаний». Парламентарии вытягивают новогодние шары с елки и исполняют мечты детей их разных уголков Курганской области. Отметим, что участники федерального проекта — это дети-сироты, инвалиды и ребята из малоимущих и многодетных семей. В рамках акции «С Новым годом, ветеран!», организованной партией «Единая Россия», единороссы поздравляют в регионе ветеранов Великой Отечественной войны. Активисты доставляют праздничные наборы, в которых находятся продукты исключительно отечественных производителей и длительного хранения, а также чайные наборы, именные открытки и символ праздника — искусственная новогодняя елка с украшениями. Новогодние поздравления — традиционные визиты депутатов всех уровней, активистов, сторонников партии «Единая Россия» и «Волонтеров Победы». Добавим, что местные отделения партии в муниципальных округах также проводят новогодние праздники, поздравляют жителей и дарят подарки.