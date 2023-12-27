Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить ресторанам торговать спиртным навынос

28 декабря 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Борис Титов считает, что ресторанам сложнее получить алкогольную лицензию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Разрешить ресторанам продавать алкоголь навынос предложили Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов и представитель Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухарев. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. «Авторы документа настаивают, что предприятиям общественного питания необходимо разрешить продавать спиртное навынос, предусмотрев те же ограничения, которые действуют в магазинах, — реализация алкоголя только совершеннолетним и в разрешенные для этого часы», — пишет РБК со ссылкой на копию письма. В правительстве сообщили, что инициатива, поступившая в кабмин, будет направлена в Минфин для ответа. По словам Титова и Бухарева, сегодня рестораторы не могут продавать алкоголь без вскрытия тары и торговать навынос. «Это идет в противовес общемировой практике, когда ресторан может продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему в ходе употребления в этом ресторане. Чтобы получить ресторанную лицензию, надо потратить гораздо больше усилий», — сказано в обращении. Крупные производители спиртного собираются повысить цены на товар с 1 января 2024 года. Это связано с увеличением ставки акциза на 4,9%, до 643 рублей за литр спирта. В список компаний, которые повысят стоимость алкоголя вошли Алкогольная сибирская группа, Ladoga, «Татспиртпром», «Фанагория», Simple Group, а также Fort. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разрешить ресторанам продавать алкоголь навынос предложили Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов и представитель Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухарев. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. «Авторы документа настаивают, что предприятиям общественного питания необходимо разрешить продавать спиртное навынос, предусмотрев те же ограничения, которые действуют в магазинах, — реализация алкоголя только совершеннолетним и в разрешенные для этого часы», — пишет РБК со ссылкой на копию письма. В правительстве сообщили, что инициатива, поступившая в кабмин, будет направлена в Минфин для ответа. По словам Титова и Бухарева, сегодня рестораторы не могут продавать алкоголь без вскрытия тары и торговать навынос. «Это идет в противовес общемировой практике, когда ресторан может продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему в ходе употребления в этом ресторане. Чтобы получить ресторанную лицензию, надо потратить гораздо больше усилий», — сказано в обращении. Крупные производители спиртного собираются повысить цены на товар с 1 января 2024 года. Это связано с увеличением ставки акциза на 4,9%, до 643 рублей за литр спирта. В список компаний, которые повысят стоимость алкоголя вошли Алкогольная сибирская группа, Ladoga, «Татспиртпром», «Фанагория», Simple Group, а также Fort.