Кадыров объяснил свое предложение обменять пленных ВСУ на снятие санкций

Кадыров: предложение обменять пленных ВСУ на снятие санкций было провокацией

06 января 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров считает, что США не обменяют украинских солдат Фото: Официальный сайт президента Украины Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его предложение, связанное с обменом украинских военнопленных на снятие санкций с его семьи, было провокацией для властей США. Об этом он сообщил в соцсетях. «Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков. Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни ранее выступил с предложением к США снять санкции с членов его семьи в обмен на ряд украинских пленных. Свои слова он передал США через американского экс-разведчика Скотта Риттера, который прибыл с визитом в Чечню, передает «Царьград». Кадыров отметил, что его родственники никогда не участвовали «в политических играх», и призвал «не трогать» их, передает «Национальная служба новостей». При этом добавил, что он не против того, чтобы США ввели в отношении него санкции. Он даже не будет возражать, если их расширят, передает RT.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его предложение, связанное с обменом украинских военнопленных на снятие санкций с его семьи, было провокацией для властей США. Об этом он сообщил в соцсетях. «Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков. Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни ранее выступил с предложением к США снять санкции с членов его семьи в обмен на ряд украинских пленных. Свои слова он передал США через американского экс-разведчика Скотта Риттера, который прибыл с визитом в Чечню, передает «Царьград». Кадыров отметил, что его родственники никогда не участвовали «в политических играх», и призвал «не трогать» их, передает «Национальная служба новостей». При этом добавил, что он не против того, чтобы США ввели в отношении него санкции. Он даже не будет возражать, если их расширят, передает RT.