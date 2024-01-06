Американские политики намерены разделить Украину и отдать часть территории России

DE: политики в США осознают, что ради мира с РФ придется разделить Украину

06 января 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Украину придется разделить и отдать часть территорий России, написали в The Daily Express Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США политики начали понимать, что ради мира между Москвой и Киевом придется разделить Украину. Об этом написали в британском издании The Daily Express. «Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения — это разделение Украины, позволяющее оставить [президенту Владимиру] Путину подконтрольную РФ часть территорий», — говорится в статье. Уточняется, что Вашингтон может принять такое решение, несмотря на желание украинского лидера Владимира Зеленского вернуть утраченные территории. Ранее Запад уже предупреждал Зеленского, что в случае провала контрнаступления ВСУ Киеву придется отказаться от утраченных территорий , напоминает Pravda.Ru. Также американские СМИ не раз писали, что украинские войска вряд ли смогут захватить Крым или серьезно продвинуться на фронте.

В США политики начали понимать, что ради мира между Москвой и Киевом придется разделить Украину. Об этом написали в британском издании The Daily Express. «Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения — это разделение Украины, позволяющее оставить [президенту Владимиру] Путину подконтрольную РФ часть территорий», — говорится в статье. Уточняется, что Вашингтон может принять такое решение, несмотря на желание украинского лидера Владимира Зеленского вернуть утраченные территории. Ранее Запад уже предупреждал Зеленского, что в случае провала контрнаступления ВСУ Киеву придется отказаться от утраченных территорий, напоминает Pravda.Ru. Также американские СМИ не раз писали, что украинские войска вряд ли смогут захватить Крым или серьезно продвинуться на фронте.