Стали известны самые просматриваемые телеканалы в России

Mediascope: «Россия 1» стала самым просматриваемым телеканалом в России

12 января 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

«Россия 1» становится лидером по просмотрам восьмой год подряд Фото: Александр Мамаев © URA.RU В 2023 году лидером по доле общей аудитории среди российских телеканалов стала «Россия 1». Отечественный телеканал становится самым просматриваемым уже восьмой год подряд, следует из данных аналитической платформы Mediascope. «Лидером остается „Россия 1“: доля общей аудитории телеканала увеличилась на 0,1 процентный пункт до 15,5%. На втором месте — НТВ, доля которого выросла с 8,7% до 8,8%. Замыкает тройку „Первый канал“: его доля по итогам 2023 года составила 8,1% против 9,4% в 2022 году соответственно», — передает « Коммерсант » результаты статистики. Кроме того, «Россия 1» становится самым просматриваемым телеканалом уже восьмой год подряд. На четвертом и пятом местах расположились «Пятый канал» (доля аудитории — 6,3%) и РЕН ТВ (5,3%). «ТВ Центр» (4,4%) занял шестое место, сместив СТС (4,1%) на седьмое место, а телеканал «Домашний» (4%) опустился на восьмую строку. ТНТ (3,7%) теперь занимает девятое место, а «Россия 24» (2,6%) закрывает десятку лидеров. Доля населения России, не смотрящая телевизор, за последние пять лет выросла более чем в три раза — с 13% до 31%. Также сокращается и количество россиян, которые смотрят ТВ, а интернетом не пользуются вовсе. В 2018 году таких было 23% респондентов, а в 2023 уже 16%.

В 2023 году лидером по доле общей аудитории среди российских телеканалов стала «Россия 1». Отечественный телеканал становится самым просматриваемым уже восьмой год подряд, следует из данных аналитической платформы Mediascope. «Лидером остается „Россия 1“: доля общей аудитории телеканала увеличилась на 0,1 процентный пункт до 15,5%. На втором месте — НТВ, доля которого выросла с 8,7% до 8,8%. Замыкает тройку „Первый канал“: его доля по итогам 2023 года составила 8,1% против 9,4% в 2022 году соответственно», — передает «Коммерсант» результаты статистики. Кроме того, «Россия 1» становится самым просматриваемым телеканалом уже восьмой год подряд. На четвертом и пятом местах расположились «Пятый канал» (доля аудитории — 6,3%) и РЕН ТВ (5,3%). «ТВ Центр» (4,4%) занял шестое место, сместив СТС (4,1%) на седьмое место, а телеканал «Домашний» (4%) опустился на восьмую строку. ТНТ (3,7%) теперь занимает девятое место, а «Россия 24» (2,6%) закрывает десятку лидеров. Доля населения России, не смотрящая телевизор, за последние пять лет выросла более чем в три раза — с 13% до 31%. Также сокращается и количество россиян, которые смотрят ТВ, а интернетом не пользуются вовсе. В 2018 году таких было 23% респондентов, а в 2023 уже 16%.