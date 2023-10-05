ВЦИОМ: россияне отказываются от телевидения

ВЦИОМ: 31% россиян не смотрит телевидение
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Тех, кто смотрит только телевизор осталось 16% Фото:

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что доля населения РФ, не смотрящая телевизор, за последние пять лет выросла более чем в три раза — с 13% до 31%. Об этом заявил на пленарном заседании медиафорума «Енисей.рф» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Группа активных интернетчиков, тех, кто говорит нам, что не включает телевизор выросла в три раза, с 13% до 31% за последние пять лет, рост быстрый», — сказал он. Трансляция заседания проходила на платформе «ВКонтакте».

Также он сообщил, что сокращается доля россиян, которые смотрят только ТВ, а интернетом не пользуются совсем. Если в 2018 году таких было 23% опрошенных, то сейчас уже 16%.

Гендиректор также упомянул, что большинство населения получает информацию через интернет и телевидение. Он подчеркнул, что есть «счастливые люди», которые не пользуются ни тем, ни другим. В 2023 году их осталось всего 2%.

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что доля населения РФ, не смотрящая телевизор, за последние пять лет выросла более чем в три раза — с 13% до 31%. Об этом заявил на пленарном заседании медиафорума «Енисей.рф» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Группа активных интернетчиков, тех, кто говорит нам, что не включает телевизор выросла в три раза, с 13% до 31% за последние пять лет, рост быстрый», — сказал он. Трансляция заседания проходила на платформе «ВКонтакте». Также он сообщил, что сокращается доля россиян, которые смотрят только ТВ, а интернетом не пользуются совсем. Если в 2018 году таких было 23% опрошенных, то сейчас уже 16%. Гендиректор также упомянул, что большинство населения получает информацию через интернет и телевидение. Он подчеркнул, что есть «счастливые люди», которые не пользуются ни тем, ни другим. В 2023 году их осталось всего 2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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