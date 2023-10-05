ВЦИОМ: россияне отказываются от телевидения

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что доля населения РФ, не смотрящая телевизор, за последние пять лет выросла более чем в три раза — с 13% до 31%. Об этом заявил на пленарном заседании медиафорума «Енисей.рф» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Группа активных интернетчиков, тех, кто говорит нам, что не включает телевизор выросла в три раза, с 13% до 31% за последние пять лет, рост быстрый», — сказал он. Трансляция заседания проходила на платформе «
Также он сообщил, что сокращается доля россиян, которые смотрят только ТВ, а интернетом не пользуются совсем. Если в 2018 году таких было 23% опрошенных, то сейчас уже 16%.
Гендиректор также упомянул, что большинство населения получает информацию через интернет и телевидение. Он подчеркнул, что есть «счастливые люди», которые не пользуются ни тем, ни другим. В 2023 году их осталось всего 2%.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.