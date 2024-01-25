Экономика Промышленность Путин разрешил продать предприятия, принадлежащие ранее украинскому бизнесмену Путин разрешил «Лучшему решению» приобрести бывшие угольные активы Ахметова 25 января 2024 в 22:46 Размер текста - 17 + Владимир Путин предложил купить активы компании, принадлежащие ранее украинскому бизнесмену Ринату Ахметову Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин разрешил российской компании «Лучшее решение» приобрести 100% акций двух угольных предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление „Обуховская“». Ранее они принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Путин подписал соответствующее распоряжение. «Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому российской компании «Лучшее решение» разрешается приобрести 100% акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская»», — сообщается на портале правовой информации. Отмечается, что в 2012 году эти угольные предприятия приобрела украинская энергетическая компания ДТЭК под руководством Рината Ахметова. В мае 2022 года стало известно, что эти компании за долги перешли к Сбербанку, который затем продал кипрской Valleyton Investments. Далее они перешли компании «Инвест капитал». Компания «Лучшее решение» зарегистрирована в 2022 году. Ее капитал в настоящий момент составляет четыре миллиона рублей. Президент России Владимир Путин разрешил российской компании «Лучшее решение» приобрести 100% акций двух угольных предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление „Обуховская“». Ранее они принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Путин подписал соответствующее распоряжение. «Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому российской компании «Лучшее решение» разрешается приобрести 100% акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская»», — сообщается на портале правовой информации. Отмечается, что в 2012 году эти угольные предприятия приобрела украинская энергетическая компания ДТЭК под руководством Рината Ахметова. В мае 2022 года стало известно, что эти компании за долги перешли к Сбербанку, который затем продал кипрской Valleyton Investments. Далее они перешли компании «Инвест капитал». Компания «Лучшее решение» зарегистрирована в 2022 году. Ее капитал в настоящий момент составляет четыре миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям