Путин разрешил продать предприятия, принадлежащие ранее украинскому бизнесмену

Путин разрешил «Лучшему решению» приобрести бывшие угольные активы Ахметова
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин предложил купить активы компании, принадлежащие ранее украинскому бизнесмену Ринату Ахметову Фото:

Президент России Владимир Путин разрешил российской компании «Лучшее решение» приобрести 100% акций двух угольных предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление „Обуховская“». Ранее они принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Путин подписал соответствующее распоряжение.

«Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому российской компании «Лучшее решение» разрешается приобрести 100% акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская»», — сообщается на портале правовой информации. Отмечается, что в 2012 году эти угольные предприятия приобрела украинская энергетическая компания ДТЭК под руководством Рината Ахметова. В мае 2022 года стало известно, что эти компании за долги перешли к Сбербанку, который затем продал кипрской Valleyton Investments. Далее они перешли компании «Инвест капитал».

Компания «Лучшее решение» зарегистрирована в 2022 году. Ее капитал в настоящий момент составляет четыре миллиона рублей.

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Президент России Владимир Путин разрешил российской компании «Лучшее решение» приобрести 100% акций двух угольных предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление „Обуховская“». Ранее они принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Путин подписал соответствующее распоряжение. «Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому российской компании «Лучшее решение» разрешается приобрести 100% акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская»», — сообщается на портале правовой информации. Отмечается, что в 2012 году эти угольные предприятия приобрела украинская энергетическая компания ДТЭК под руководством Рината Ахметова. В мае 2022 года стало известно, что эти компании за долги перешли к Сбербанку, который затем продал кипрской Valleyton Investments. Далее они перешли компании «Инвест капитал». Компания «Лучшее решение» зарегистрирована в 2022 году. Ее капитал в настоящий момент составляет четыре миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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