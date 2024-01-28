Фанаты устроили массовую драку на матче ВХЛ в Самаре

29 января 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Фанаты хоккейной команды из Пензы «Дизель» устроили потасовку во время матча с ЦСК ВВС, который проходил в Самаре. Об этом сообщили журналисты. «На матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между ЦСК ВВС и пензенским „Дизелем“ в фанаты команды из Пензы спровоцировали массовую драку», — передает телеканал ГТРК «Самара». Конфликт произошел на трибуне местной арены. Причины драки устанавливаются. Несмотря на потасовку матч продолжился и завершился со счетом 4:3 в пользу «Дизеля», передает телеканал.

Фанаты хоккейной команды из Пензы «Дизель» устроили потасовку во время матча с ЦСК ВВС, который проходил в Самаре. Об этом сообщили журналисты. «На матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между ЦСК ВВС и пензенским „Дизелем“ в фанаты команды из Пензы спровоцировали массовую драку», — передает телеканал ГТРК «Самара». Конфликт произошел на трибуне местной арены. Причины драки устанавливаются. Несмотря на потасовку матч продолжился и завершился со счетом 4:3 в пользу «Дизеля», передает телеканал.