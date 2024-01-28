28 января 2024

Фанаты устроили массовую драку на матче ВХЛ в Самаре

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Фанаты хоккейной команды из Пензы «Дизель» устроили потасовку во время матча с ЦСК ВВС, который проходил в Самаре. Об этом сообщили журналисты.

«На матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между ЦСК ВВС и пензенским „Дизелем“ в фанаты команды из Пензы спровоцировали массовую драку», — передает телеканал ГТРК «Самара». Конфликт произошел на трибуне местной арены. Причины драки устанавливаются. Несмотря на потасовку матч продолжился и завершился со счетом 4:3 в пользу «Дизеля», передает телеканал.

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Фанаты хоккейной команды из Пензы «Дизель» устроили потасовку во время матча с ЦСК ВВС, который проходил в Самаре. Об этом сообщили журналисты. «На матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между ЦСК ВВС и пензенским „Дизелем“ в фанаты команды из Пензы спровоцировали массовую драку», — передает телеканал ГТРК «Самара». Конфликт произошел на трибуне местной арены. Причины драки устанавливаются. Несмотря на потасовку матч продолжился и завершился со счетом 4:3 в пользу «Дизеля», передает телеканал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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