В СПЧ призвали выслать из России одну категорию мигрантов

Мигранты, чьи дети не получают образование в российских школах, должны покинуть территорию России и вернуться в свои страны. Об этом сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно, и права их детей на образование обеспечивает страна исхода», — заявил Фадеев. Его цитирует telegram-канал СПЧ. Фадеев подчеркнул, что российское законодательство возлагает на родителей и опекунов обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования.
По его словам, отказ некоторых мигрантов отдавать детей в школу приводит к нарушению прав сотен тысяч несовершеннолетних на территории России. Глава СПЧ также отметил, что государство не должно допускать безответственного отношения к будущему этих детей, даже если они не являются гражданами страны, а их массовое пребывание в общественных местах может способствовать росту преступности.
С января 2024 года в Россию прибыли более 6,3 миллиона иностранных граждан, из которых около половины приехали на работу, сообщила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на Петербургском международном экономическом форуме. Большинство мигрантов — граждане Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Кыргызстана (10,4%) и Белоруссии (9,5%), передает «Национальная служба новостей».
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