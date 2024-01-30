Смертность в Тамбовской области снизилась на 11%

30 января 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Повысить удовлетворенность пациентов качеством оказания медпомощи удалось с помощью оптимизации диагностики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тамбовской области удалось снизить показатель смертности населения почти на 11%. Этому способствовало повышение доступности и качества медпомощи в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в правительстве региона. «Подведены итоги реализации нацпроекта „Здравоохранение“ в 2023 году. Удалось снизить показатель смертности населения почти на 11 процентов», — говорится в сообщении правительства Тамбовской области, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что повысить эффективность здравоохранения помогает цифровизация. Так, по результатам 2023 года почти 195 тысяч человек воспользовались сервисами в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг. Таким образом, число записей к врачу через ЕПГУ возросло в пять раз. Внедрение технологий «бережливого производства» в поликлиниках помогло избежать очередей в медучреждениях, а также долгого ожидания приема специалиста. При этом повысить производительность труда медперсонала и удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской помощи удалось с помощью выполнения проектов по оптимизации работы регистратуры, приема врачей, диагностики и другого. «Благодаря реализации национального проекта система здравоохранения Тамбовской области к 2025 году выйдет на качественно новый уровень», — отметил глава Тамбовской области Максим Егоров. По его словам, будет снижена смертность, повысится продолжительность жизни, а лечение и диагностика станут для жителей региона более доступными. Всего на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» с 2019 по 2025 годы предусмотрено более 18,5 миллиарда рублей. В 2023 году было выделено 3,8 миллиарда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тамбовской области удалось снизить показатель смертности населения почти на 11%. Этому способствовало повышение доступности и качества медпомощи в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в правительстве региона. «Подведены итоги реализации нацпроекта „Здравоохранение“ в 2023 году. Удалось снизить показатель смертности населения почти на 11 процентов», — говорится в сообщении правительства Тамбовской области, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что повысить эффективность здравоохранения помогает цифровизация. Так, по результатам 2023 года почти 195 тысяч человек воспользовались сервисами в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг. Таким образом, число записей к врачу через ЕПГУ возросло в пять раз. Внедрение технологий «бережливого производства» в поликлиниках помогло избежать очередей в медучреждениях, а также долгого ожидания приема специалиста. При этом повысить производительность труда медперсонала и удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской помощи удалось с помощью выполнения проектов по оптимизации работы регистратуры, приема врачей, диагностики и другого. «Благодаря реализации национального проекта система здравоохранения Тамбовской области к 2025 году выйдет на качественно новый уровень», — отметил глава Тамбовской области Максим Егоров. По его словам, будет снижена смертность, повысится продолжительность жизни, а лечение и диагностика станут для жителей региона более доступными. Всего на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» с 2019 по 2025 годы предусмотрено более 18,5 миллиарда рублей. В 2023 году было выделено 3,8 миллиарда.