В Киеве сообщили о масштабных проверках в ВСУ перед увольнениями

На Украине проводят масштабную проверку действий Вооруженных сил Украины за последние два года. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году», — заявил Подоляк. Его выступление транслировал телеканал «Рада».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости кадрового обновления всего управленческого аппарата страны. Он также отметил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Уволиться Залужному он предложил после обострения конфликта, который произошел 29 января. Позже украинский президент сообщил Белому дому о планах уволить главнокомандующего ВСУ.
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