В Киеве сообщили о масштабных проверках в ВСУ перед увольнениями

Подоляк сообщил о проходящем аудите действий ВСУ за два года

06 февраля 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Аудит действий ВСУ проходит перед возможными увольнениями Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине проводят масштабную проверку действий Вооруженных сил Украины за последние два года. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году», — заявил Подоляк. Его выступление транслировал телеканал «Рада». Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости кадрового обновления всего управленческого аппарата страны. Он также отметил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Уволиться Залужному он предложил после обострения конфликта, который произошел 29 января. Позже украинский президент сообщил Белому дому о планах уволить главнокомандующего ВСУ.

На Украине проводят масштабную проверку действий Вооруженных сил Украины за последние два года. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году», — заявил Подоляк. Его выступление транслировал телеканал «Рада». Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости кадрового обновления всего управленческого аппарата страны. Он также отметил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Уволиться Залужному он предложил после обострения конфликта, который произошел 29 января. Позже украинский президент сообщил Белому дому о планах уволить главнокомандующего ВСУ.