Вице-премьер РФ Голикова оценила предложение губернатора ХМАО о поддержке трудовых династий

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова поддержала инициативу губернатора Югры Натальи Комаровой о введении мер поддержки для трудовых династий. Глава ХМАО предложила оказать помощь в поступлении в вузы и колледжи абитуриентам, которые решили продолжить семейное дело. Свое предложение Комарова озвучила в эфире трансляции пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства».
«Есть смысл, на мой взгляд, ввести какие-то дополнительные меры, сопровождающие поступление в образовательные организации — колледж и вуз тех молодых ребят, которые выбрали профессию, устоявшуюся в семье. И так называемая трудовая династия получит еще своих последователей. Примеры есть в нашем законодательстве: это сопровождение абитуриентов волонтеров», — рассказала Комарова.
В ХМАО три вуза, учрежденные правительством округа. Их губернатор предложила использовать в качестве пилотной площадки для нововведения, чтобы после вывести меру поддержки на федеральный уровень.
После выступления Комаровой, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что все наработки и поступившие предложения, при поддержке родительского сообщества, должны лечь в основу обновления мер социальной поддержки для семей. «Многопоколенная и династийная семья — это наш с вами абсолютный приоритет. Мы должны гордиться такими семьями. Безусловно, ваше предложение должно найти свою реализацию», — ответила Голикова на предложение губернатора Югры.
Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин поддержал идею создать на ВДНХ музей трудовых династий. Инициативу предложила семья геофизиков из ХМАО, а озвучил ее на встрече с президентом герой ДНР Артем Жога.
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