Песков высказался о взглядах команды Путина

Песков: все члены команды Путина разделяют его взгляды
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Члены команды Путина является ярыми защитниками его идеологии, заявил Песков Фото:

Все члены команды президента России Владимира Путина разделяют его взгляды и идеологию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение, это неправильно. <…> Поэтому в данном случае все мы, а это огромная команда людей, это и члены правительства, это и работники его администрации, они все собраны вокруг своего президента, они все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции», — заявил Дмитрий Песков в интервью International Reporters.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что если человек не разделяет взгляды главы государства, то не имеет морального права с ним работать. Также он добавил, что все члены команды Путина являются главными защитниками его идеологии и позиции.

Ранее Песков также утверждал, что все заявления об «ухудшении» политической позиции Путина являются пустыми словами. В декабре журналисты опубликовали состав «Команды Путина» на выборы президента. В нее вошли певец Shaman, политик Захар Прилепин и многие другие.

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Все члены команды президента России Владимира Путина разделяют его взгляды и идеологию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение, это неправильно. <…> Поэтому в данном случае все мы, а это огромная команда людей, это и члены правительства, это и работники его администрации, они все собраны вокруг своего президента, они все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции», — заявил Дмитрий Песков в интервью International Reporters. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что если человек не разделяет взгляды главы государства, то не имеет морального права с ним работать. Также он добавил, что все члены команды Путина являются главными защитниками его идеологии и позиции. Ранее Песков также утверждал, что все заявления об «ухудшении» политической позиции Путина являются пустыми словами. В декабре журналисты опубликовали состав «Команды Путина» на выборы президента. В нее вошли певец Shaman, политик Захар Прилепин и многие другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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