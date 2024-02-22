Песков высказался о взглядах команды Путина

Песков: все члены команды Путина разделяют его взгляды

22 февраля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Члены команды Путина является ярыми защитниками его идеологии, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все члены команды президента России Владимира Путина разделяют его взгляды и идеологию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение, это неправильно. <…> Поэтому в данном случае все мы, а это огромная команда людей, это и члены правительства, это и работники его администрации, они все собраны вокруг своего президента, они все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции», — заявил Дмитрий Песков в интервью International Reporters . Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что если человек не разделяет взгляды главы государства, то не имеет морального права с ним работать. Также он добавил, что все члены команды Путина являются главными защитниками его идеологии и позиции. Ранее Песков также утверждал, что все заявления об «ухудшении» политической позиции Путина являются пустыми словами. В декабре журналисты опубликовали состав «Команды Путина» на выборы президента. В нее вошли певец Shaman, политик Захар Прилепин и многие другие.

Все члены команды президента России Владимира Путина разделяют его взгляды и идеологию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение, это неправильно. <…> Поэтому в данном случае все мы, а это огромная команда людей, это и члены правительства, это и работники его администрации, они все собраны вокруг своего президента, они все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции», — заявил Дмитрий Песков в интервью International Reporters. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что если человек не разделяет взгляды главы государства, то не имеет морального права с ним работать. Также он добавил, что все члены команды Путина являются главными защитниками его идеологии и позиции. Ранее Песков также утверждал, что все заявления об «ухудшении» политической позиции Путина являются пустыми словами. В декабре журналисты опубликовали состав «Команды Путина» на выборы президента. В нее вошли певец Shaman, политик Захар Прилепин и многие другие.