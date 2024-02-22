Медведев раскрыл, кто формирует предвыборную программу Путина

Медведев: Путин самостоятельно формирует свою предвыборную программу

Дмитрий Медведев сообщил, что Владимира Путина поддерживают даже те, кто не голосует за «Единую Россию» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин самостоятельно формирует предвыборную программу, и она может быть шире, чем программа партии «Единая Россия» (ЕР). Об этом сообщил зампред Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. По его словам, Путин может рассказать часть предвыборной программы во время послания Федеральному Собранию РФ.

«Что же касается предвыборной программы, то президент сам ее формирует. Более того, я скажу прямо: программа президента может быть шире, чем программа „Единой России“», — заявил Медведев, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что Путин может продвигаться даже без помощи «Единой России», так он обладает большим авторитетом в РФ.

По его словам, нынешнего главу России поддерживают даже те, кто не голосует за ЕР. Медведев добавил, что партия готова реализовать идеи Путина, с которыми он идет на выборы. Он подчеркнул, что Путин может озвучить часть предвыборной программы в ходе послания Федеральному Собранию РФ, которое состоится в конце февраля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что все члены команды Путина разделяют его взгляды и идеологию. По его словам, все заявления об «ухудшении» политической позиции Путина являются пустыми словами.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В борьбе за пост главы государства будут участвовать кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, выходец из КПРФ Николай Харитонов, а также представитель «Новых людей» Вячеслав Даванков.