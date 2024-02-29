Общество Образование Путин пообещал привести в порядок общежития и спортобъекты вузов Путин: на капремонты общежитий вузов выделят 120 млрд рублей 29 февраля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 + В России отремонтируют общежития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На капитальные ремонты общежитий вузов, а также на спортивные объекты выделят 120 млрд рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. «В порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты общежития, техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета. Также выделим дополнительно 124 миллиарда рублей и в предстоящие шесть лет проведем капитальный ремонт порядка 8 800 общежитий, вузов и университетов», — сказал Путин. На капитальные ремонты общежитий вузов, а также на спортивные объекты выделят 120 млрд рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. «В порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты общежития, техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета. Также выделим дополнительно 124 миллиарда рублей и в предстоящие шесть лет проведем капитальный ремонт порядка 8 800 общежитий, вузов и университетов», — сказал Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям