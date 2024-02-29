Путин пообещал привести в порядок общежития и спортобъекты вузов

В России отремонтируют общежития
На капитальные ремонты общежитий вузов, а также на спортивные объекты выделят 120 млрд рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.
«В порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты общежития, техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета. Также выделим дополнительно 124 миллиарда рублей и в предстоящие шесть лет проведем капитальный ремонт порядка 8 800 общежитий, вузов и университетов», — сказал Путин.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.