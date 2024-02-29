Путин пообещал привести в порядок общежития и спортобъекты вузов

Путин: на капремонты общежитий вузов выделят 120 млрд рублей
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Студенческий кампус ВСМПО-АВИСМА и кластер Перспектива. Верхняя Салда, кровать, общежитие, хостел, общага, двухярусная кровать, комната в общежитии
В России отремонтируют общежития Фото:

На капитальные ремонты общежитий вузов, а также на спортивные объекты выделят 120 млрд рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.

«В порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты общежития, техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета. Также выделим дополнительно 124 миллиарда рублей и в предстоящие шесть лет проведем капитальный ремонт порядка 8 800 общежитий, вузов и университетов», — сказал Путин.

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На капитальные ремонты общежитий вузов, а также на спортивные объекты выделят 120 млрд рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. «В порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты общежития, техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета. Также выделим дополнительно 124 миллиарда рублей и в предстоящие шесть лет проведем капитальный ремонт порядка 8 800 общежитий, вузов и университетов», — сказал Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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