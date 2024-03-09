Слуцкий призвал «закрыть лазейки» для мигрантов, желающих получить паспорт РФ

09 марта 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Российский паспорт предлагается выдавать тем иностранцам, которые прожили в России не менее десяти лет, уточнили в ЛДПР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЛДПР предложила ужесточить миграционное законодательство, перекрыв «легкие ходы» к виду на жительство, гражданству РФ и льготам. В ходе новой инициативы предлагается выдавать российский паспорт иностранным гражданам только в том случае, если те прожили на территории страны 10 лет. С таким предложением выступил лидер партии Леонид Слуцкий. «Предлагаемые нами меры закроют лазейки, позволяющие легко получать документы [мигрантом] и пользоваться всеми льготами гражданина нашей страны. Если человек действительно хочет получить гражданство, он должен вложиться экономически. Отработать десять лет или отслужить в армии по контракту. А случилась любовь, появились дети — воспитывай, расти и только через три года брака претендуй на гражданство, — подчеркнул Леонид Слуцкий. Его слова передает пресс-служба партии. В ЛДПР подчеркнули, что целью данной инициативы не является ущемление прав мигрантов с целью их принижения. В партии напомнили, что на сегодня в России проживают до 10 миллионов человек. Однако в ЛДПР считают, что за ними необходим контроль. В подтверждении своих слов, представители партии сослались на статистику по преступлениям в стране. «Глава СК РФ Александр Бастрыкин отмечал рост тяжких преступлений на 32% за первую половину прошлого года, а МВД РФ приводило данные по всем преступлениям — рост составил 6,5% к аналогичному этапу 2022 года», — подчеркнули они. Леонид Слуцкий давно занимается вопросами миграционной политики в стране. Он уверен, что в этом вопросе необходимо вносить инновационные изменения в плане ужесточения, однако инициативы должны оставаться демократическими. «Россия для всех, кто считает себя русскими в самом широком смысле этого значения. И это большая честь и привилегия», — подытожил преемник основателя ЛДПР Владимира Жириновского Слуцкий. Новая инициатива предполагает также выдачу паспорта гражданина России тем иностранцам, кто заключил контракт о прохождении службы в ВС РФ и проходившим такую службу больше двух лет. А еще новым гражданам до получения вида на жительство предлагается прожить в России два года, а потом, уже с этим документом, — еще восемь. Общий срок проживания в стране таким образом увеличивается до 10 лет. Только потом можно претендовать на гражданство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЛДПР предложила ужесточить миграционное законодательство, перекрыв «легкие ходы» к виду на жительство, гражданству РФ и льготам. В ходе новой инициативы предлагается выдавать российский паспорт иностранным гражданам только в том случае, если те прожили на территории страны 10 лет. С таким предложением выступил лидер партии Леонид Слуцкий. «Предлагаемые нами меры закроют лазейки, позволяющие легко получать документы [мигрантом] и пользоваться всеми льготами гражданина нашей страны. Если человек действительно хочет получить гражданство, он должен вложиться экономически. Отработать десять лет или отслужить в армии по контракту. А случилась любовь, появились дети — воспитывай, расти и только через три года брака претендуй на гражданство, — подчеркнул Леонид Слуцкий. Его слова передает пресс-служба партии. В ЛДПР подчеркнули, что целью данной инициативы не является ущемление прав мигрантов с целью их принижения. В партии напомнили, что на сегодня в России проживают до 10 миллионов человек. Однако в ЛДПР считают, что за ними необходим контроль. В подтверждении своих слов, представители партии сослались на статистику по преступлениям в стране. «Глава СК РФ Александр Бастрыкин отмечал рост тяжких преступлений на 32% за первую половину прошлого года, а МВД РФ приводило данные по всем преступлениям — рост составил 6,5% к аналогичному этапу 2022 года», — подчеркнули они. Леонид Слуцкий давно занимается вопросами миграционной политики в стране. Он уверен, что в этом вопросе необходимо вносить инновационные изменения в плане ужесточения, однако инициативы должны оставаться демократическими. «Россия для всех, кто считает себя русскими в самом широком смысле этого значения. И это большая честь и привилегия», — подытожил преемник основателя ЛДПР Владимира Жириновского Слуцкий. Новая инициатива предполагает также выдачу паспорта гражданина России тем иностранцам, кто заключил контракт о прохождении службы в ВС РФ и проходившим такую службу больше двух лет. А еще новым гражданам до получения вида на жительство предлагается прожить в России два года, а потом, уже с этим документом, — еще восемь. Общий срок проживания в стране таким образом увеличивается до 10 лет. Только потом можно претендовать на гражданство.