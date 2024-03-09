Что обязательно нужно носить весной 2024 года: самые модные сочетания цветов

Весной 2024 года в тренде сочетание оранжевого и розового цветов

10 марта 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Глубокий синий стал одним из трендовых цветов текущего сезона Фото: Денис Моргунов © URA.RU Весной 2024 года одним из самых модных стало сочетание оранжевого и розового цветов. По словам дизайнеров одежды, такой дуэт может подчеркнуть индивидуальность человека. Самые модные цветовые решения на текущий сезон — в материале URA.RU. Оранжевый и розовый Такой микс, по словам дизайнеров, является довольно смелым решением. Тем не менее подобное сочетание цветов придаст индивидуальности и поможет выделиться из толпы. Также образ можно дополнить обувью и аксессуарами нейтральных оттенков, передает «Ридус». Глубокий синий и нежный лавандовый Такой дуэт позволит сделать образ загадочным и романтичным. Сочетание холодных оттенком будет уместно не только для повседневных прогулок, но и для вечерних мероприятий. Лимонно-желтый и бирюзовый Интересное сочетание цветов, которое подойдет позитивным людям. Такой образ, дополненный аксессуарами, поднимет настроение и вызовет интерес у окружающих.

Весной 2024 года одним из самых модных стало сочетание оранжевого и розового цветов. По словам дизайнеров одежды, такой дуэт может подчеркнуть индивидуальность человека. Самые модные цветовые решения на текущий сезон — в материале URA.RU. Такой микс, по словам дизайнеров, является довольно смелым решением. Тем не менее подобное сочетание цветов придаст индивидуальности и поможет выделиться из толпы. Также образ можно дополнить обувью и аксессуарами нейтральных оттенков, передает «Ридус». Такой дуэт позволит сделать образ загадочным и романтичным. Сочетание холодных оттенком будет уместно не только для повседневных прогулок, но и для вечерних мероприятий. Интересное сочетание цветов, которое подойдет позитивным людям. Такой образ, дополненный аксессуарами, поднимет настроение и вызовет интерес у окружающих.