ЕС снял санкции с экс-главы «Яндекса», отрекшегося от России

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Подписание меморандума о сотрудничестве с Кировской областью в области раскрытия открытых. Москва, волож аркадий
С Аркадия Воложа сняли санкции Фото:

Евросоюз исключил из санкционного списка бывшего генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом сообщает американский журнал Wired. Ранее тот критиковал проведение спецоперации и отрекался от России.

«Европа снимает санкции с основателя Яндекса Аркадия Воложа», — передают авторы материала. Отмечается, что помимо Воложа санкции сняты с главы представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» в Словакии Йозефа Гамбалека и бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца.

В декабре прошлого года Аркадий Волож добивался снятия санкций. Он пытался это сделать через Европейский суд общей юрисдикции. В 2022 он попал под санкции Евросоюза (ЕС).

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Евросоюз исключил из санкционного списка бывшего генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом сообщает американский журнал Wired. Ранее тот критиковал проведение спецоперации и отрекался от России. «Европа снимает санкции с основателя Яндекса Аркадия Воложа», — передают авторы материала. Отмечается, что помимо Воложа санкции сняты с главы представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» в Словакии Йозефа Гамбалека и бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца. В декабре прошлого года Аркадий Волож добивался снятия санкций. Он пытался это сделать через Европейский суд общей юрисдикции. В 2022 он попал под санкции Евросоюза (ЕС).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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