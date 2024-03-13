ЕС снял санкции с экс-главы «Яндекса», отрекшегося от России

Евросоюз исключил из санкционного списка бывшего генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом сообщает американский журнал Wired. Ранее тот критиковал проведение спецоперации и отрекался от России.
«Европа снимает санкции с основателя Яндекса Аркадия Воложа», — передают авторы материала. Отмечается, что помимо Воложа санкции сняты с главы представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» в Словакии Йозефа Гамбалека и бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца.
В декабре прошлого года Аркадий Волож добивался снятия санкций. Он пытался это сделать через Европейский суд общей юрисдикции. В 2022 он попал под санкции Евросоюза (ЕС).
Евросоюз исключил из санкционного списка бывшего генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом сообщает американский журнал Wired. Ранее тот критиковал проведение спецоперации и отрекался от России. «Европа снимает санкции с основателя Яндекса Аркадия Воложа», — передают авторы материала. Отмечается, что помимо Воложа санкции сняты с главы представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» в Словакии Йозефа Гамбалека и бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца. В декабре прошлого года Аркадий Волож добивался снятия санкций. Он пытался это сделать через Европейский суд общей юрисдикции. В 2022 он попал под санкции Евросоюза (ЕС).