Слуцкий проголосовал на выборах президента. Видео

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Леонид Слуцкий во время своего визита в Тюмень. Тюмень, слуцкий леонид, лдпр
Слуцкий проголосовал на президентских выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России. Он пришел в избирательный участок с мамой. Об этом сообщает telegram-канал партии.

«Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах Президента России», — передает telegram-канал партии. Уточняется, что в избирательный участок он пришел вместе со своей матерью.

Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков (от «Новых людей»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Николай Харитонов (от КПРФ). По данным ЦИК РФ, явка на выборы составила 37,62%.

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Глава политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России. Он пришел в избирательный участок с мамой. Об этом сообщает telegram-канал партии. «Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах Президента России», — передает telegram-канал партии. Уточняется, что в избирательный участок он пришел вместе со своей матерью. Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков (от «Новых людей»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Николай Харитонов (от КПРФ). По данным ЦИК РФ, явка на выборы составила 37,62%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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