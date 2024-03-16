Слуцкий проголосовал на выборах президента. Видео

16 марта 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Слуцкий проголосовал на президентских выборах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России. Он пришел в избирательный участок с мамой. Об этом сообщает telegram-канал партии. «Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах Президента России», — передает telegram-канал партии. Уточняется, что в избирательный участок он пришел вместе со своей матерью. Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков (от «Новых людей»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Николай Харитонов (от КПРФ). По данным ЦИК РФ, явка на выборы составила 37,62%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России. Он пришел в избирательный участок с мамой. Об этом сообщает telegram-канал партии. «Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах Президента России», — передает telegram-канал партии. Уточняется, что в избирательный участок он пришел вместе со своей матерью. Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков (от «Новых людей»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Николай Харитонов (от КПРФ). По данным ЦИК РФ, явка на выборы составила 37,62%.