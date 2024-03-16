Глава политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России. Он пришел в избирательный участок с мамой. Об этом сообщает telegram-канал партии.
«Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах Президента России», — передает
Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков (от «Новых людей»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Николай Харитонов (от КПРФ). По данным ЦИК РФ, явка на выборы составила 37,62%.
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