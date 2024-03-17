Глава ЦИК поблагодарила Запад за высокую явку на выборах президента РФ

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова сообщила, что чем больше давят на  РФ, тем больше страна дает отпор Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Благодаря действиям западных стран россияне стали сплоченнее. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил», — заявила Памфилова. Трансляция ее выступления идет на официальном сайте ЦИК. По ее словам, чем больше давят на РФ, тем больше страна дает отпор.

Ранее Памфилова сообщила, что интерес граждан к участию в голосовании возрос после инцидентов с порчей урн. По ее словам, явка на президентских выборах России достигла 70,81%.

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Благодаря действиям западных стран россияне стали сплоченнее. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил», — заявила Памфилова. Трансляция ее выступления идет на официальном сайте ЦИК. По ее словам, чем больше давят на РФ, тем больше страна дает отпор. Ранее Памфилова сообщила, что интерес граждан к участию в голосовании возрос после инцидентов с порчей урн. По ее словам, явка на президентских выборах России достигла 70,81%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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