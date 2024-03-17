Глава ЦИК поблагодарила Запад за высокую явку на выборах президента РФ

Элла Памфилова сообщила, что чем больше давят на РФ, тем больше страна дает отпор
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Благодаря действиям западных стран россияне стали сплоченнее. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил», — заявила Памфилова. Трансляция ее выступления идет на официальном сайте ЦИК. По ее словам, чем больше давят на РФ, тем больше страна дает отпор.
Ранее Памфилова сообщила, что интерес граждан к участию в голосовании возрос после инцидентов с порчей урн. По ее словам, явка на президентских выборах России достигла 70,81%.
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