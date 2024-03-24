24 марта 2024

Посетителям «Крокуса» начали выдавать личные вещи после теракта. Видео

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Посетители бросили вещи в гардеробе, спасаясь от террористов Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Личные вещи многих посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье остались в гардеробе во время теракта. Сегодня им начали их возвращать.

«Посетителям „Крокус Сити Холла“ выдают вещи, которые они оставили в гардеробе во время теракта 22 марта. Люди выбегали из „Крокуса“ без курток и личных вещей», — сообщает РБК.

Все вещи расфасованы по пакетам. На каждом есть соответствующая отметка.

Вечером 22 марта перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и устроила пожар. Все преступники были оперативно задержаны. По последним данным число погибших составило 137 человек. В России 24 марта объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта.

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Личные вещи многих посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье остались в гардеробе во время теракта. Сегодня им начали их возвращать. «Посетителям „Крокус Сити Холла“ выдают вещи, которые они оставили в гардеробе во время теракта 22 марта. Люди выбегали из „Крокуса“ без курток и личных вещей», — сообщает РБК. Все вещи расфасованы по пакетам. На каждом есть соответствующая отметка. Вечером 22 марта перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и устроила пожар. Все преступники были оперативно задержаны. По последним данным число погибших составило 137 человек. В России 24 марта объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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