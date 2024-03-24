Посетителям «Крокуса» начали выдавать личные вещи после теракта. Видео

25 марта 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Посетители бросили вещи в гардеробе, спасаясь от террористов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Личные вещи многих посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье остались в гардеробе во время теракта. Сегодня им начали их возвращать. «Посетителям „Крокус Сити Холла“ выдают вещи, которые они оставили в гардеробе во время теракта 22 марта. Люди выбегали из „Крокуса“ без курток и личных вещей», — сообщает РБК. Все вещи расфасованы по пакетам. На каждом есть соответствующая отметка. Вечером 22 марта перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и устроила пожар. Все преступники были оперативно задержаны. По последним данным число погибших составило 137 человек. В России 24 марта объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Личные вещи многих посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье остались в гардеробе во время теракта. Сегодня им начали их возвращать. «Посетителям „Крокус Сити Холла“ выдают вещи, которые они оставили в гардеробе во время теракта 22 марта. Люди выбегали из „Крокуса“ без курток и личных вещей», — сообщает РБК. Все вещи расфасованы по пакетам. На каждом есть соответствующая отметка. Вечером 22 марта перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и устроила пожар. Все преступники были оперативно задержаны. По последним данным число погибших составило 137 человек. В России 24 марта объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта.