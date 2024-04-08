Российских военных в зоне СВО снабдили бесшумными автоматами АМБ-17

08 апреля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Dоенные ВС РФ впервые испытали бесшумный автомат АМБ-17 в боевых условиях, пишет Mash Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в зоне спецоперации получили бесшумные автоматы АМБ-17. В зоне СВО подобное оружие используется впервые. «Российские добровольцы впервые применили автомат АМБ-17 в зоне СВО. Новинка — небольшая, легкая и бесшумная», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что автомат разработан под патроны калибра 9×39 на 30 выстрелов и призвано заменить собой винтовки ВАЛ и «Винторез». Существует также версия без глушителя с обозначением АМ-17. В данный момент российские бойцы тестируют и изучают это оружие, чтобы дать обратную связь разработчикам. Разработчиком оружия является Евгений Драгунов, известный создатель снайперской винтовки с таким же именем. Проектирование автомата началось еще в конце 1970-х годов, но тогда проект был заброшен в пользу укороченного автомата Калашникова. В начале нулевых проект автомата вспомнили, и обновленную версию представили на форуме «Армия-2017». В течение шести лет автомат дорабатывали, и теперь он передан бойцам. В дальнейших планах — начать серийное производство этого оружия, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные в зоне спецоперации получили бесшумные автоматы АМБ-17. В зоне СВО подобное оружие используется впервые. «Российские добровольцы впервые применили автомат АМБ-17 в зоне СВО. Новинка — небольшая, легкая и бесшумная», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что автомат разработан под патроны калибра 9×39 на 30 выстрелов и призвано заменить собой винтовки ВАЛ и «Винторез». Существует также версия без глушителя с обозначением АМ-17. В данный момент российские бойцы тестируют и изучают это оружие, чтобы дать обратную связь разработчикам. Разработчиком оружия является Евгений Драгунов, известный создатель снайперской винтовки с таким же именем. Проектирование автомата началось еще в конце 1970-х годов, но тогда проект был заброшен в пользу укороченного автомата Калашникова. В начале нулевых проект автомата вспомнили, и обновленную версию представили на форуме «Армия-2017». В течение шести лет автомат дорабатывали, и теперь он передан бойцам. В дальнейших планах — начать серийное производство этого оружия, передали в telegram-канале.