Студент из Санкт-Петербурга назвал русских «убогой нацией алкашей»

Студент из Узбекистана, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, заявил, что русские — «это убогая нация алкашей и шлюх». Такая информация распространилась в соцсетях. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить против автора высказывания уголовное дело.
«Русня по своему существованию — это убогая нация», — заявил студент. Он также вспомнил Адольфа Гитлера и его отношение к славянам. Заявления распространились в соцсетях. Точные данные студента не известны.
Этой историей заинтересовался Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма и разжигание ненависти. За процессом будет следить центральный аппарат СК РФ, сообщил Следком в своем
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