Студент из Санкт-Петербурга назвал русских «убогой нацией алкашей»

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма и разжигание ненависти Фото:

Студент из Узбекистана, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, заявил, что русские — «это убогая нация алкашей и шлюх». Такая информация распространилась в соцсетях. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить против автора высказывания уголовное дело.

«Русня по своему существованию — это убогая нация», — заявил студент. Он также вспомнил Адольфа Гитлера и его отношение к славянам. Заявления распространились в соцсетях. Точные данные студента не известны.

Этой историей заинтересовался Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма и разжигание ненависти. За процессом будет следить центральный аппарат СК РФ, сообщил Следком в своем telegram-канале.

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Студент из Узбекистана, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, заявил, что русские — «это убогая нация алкашей и шлюх». Такая информация распространилась в соцсетях. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить против автора высказывания уголовное дело. «Русня по своему существованию — это убогая нация», — заявил студент. Он также вспомнил Адольфа Гитлера и его отношение к славянам. Заявления распространились в соцсетях. Точные данные студента не известны. Этой историей заинтересовался Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма и разжигание ненависти. За процессом будет следить центральный аппарат СК РФ, сообщил Следком в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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