Общество Студент из Санкт-Петербурга назвал русских «убогой нацией алкашей» 16 апреля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма и разжигание ненависти Фото: Сергей Русанов © URA.RU Студент из Узбекистана, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, заявил, что русские — «это убогая нация алкашей и шлюх». Такая информация распространилась в соцсетях. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить против автора высказывания уголовное дело. «Русня по своему существованию — это убогая нация», — заявил студент. Он также вспомнил Адольфа Гитлера и его отношение к славянам. Заявления распространились в соцсетях. Точные данные студента не известны. Этой историей заинтересовался Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма и разжигание ненависти. За процессом будет следить центральный аппарат СК РФ, сообщил Следком в своем telegram-канале . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Студент из Узбекистана, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, заявил, что русские — «это убогая нация алкашей и шлюх». Такая информация распространилась в соцсетях. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить против автора высказывания уголовное дело. «Русня по своему существованию — это убогая нация», — заявил студент. Он также вспомнил Адольфа Гитлера и его отношение к славянам. Заявления распространились в соцсетях. Точные данные студента не известны. Этой историей заинтересовался Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма и разжигание ненависти. За процессом будет следить центральный аппарат СК РФ, сообщил Следком в своем telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям