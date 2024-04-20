Путин дал важное поручение для людей с инвалидностью

Путин поручил подумать о сохранении группы инвалидности после протезирования
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин поручил подготовить доклад до 15 августа 2024 года Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о сохранении группы инвалидности и социальных гарантий для граждан, перенесших ампутацию конечностей и прошедших протезирование. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность сохранения группы инвалидности гражданам, перенесшим ампутацию конечностей, после проведения высокотехнологичного протезирования, а также возможность сохранения ими социальных гарантий», — указано в поручении президента. На подготовку доклада по данному вопросу отведен срок до 15 августа 2024 года.

Кроме того, Путин поручил направлять средства от полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) на надбавки к зарплатам медицинских работников. А также призвал усовершенствовать систему оказания экстренной медицинской помощи в стране.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о сохранении группы инвалидности и социальных гарантий для граждан, перенесших ампутацию конечностей и прошедших протезирование. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Рассмотреть возможность сохранения группы инвалидности гражданам, перенесшим ампутацию конечностей, после проведения высокотехнологичного протезирования, а также возможность сохранения ими социальных гарантий», — указано в поручении президента. На подготовку доклада по данному вопросу отведен срок до 15 августа 2024 года. Кроме того, Путин поручил направлять средства от полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) на надбавки к зарплатам медицинских работников. А также призвал усовершенствовать систему оказания экстренной медицинской помощи в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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