Путин дал важное поручение для людей с инвалидностью

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о сохранении группы инвалидности и социальных гарантий для граждан, перенесших ампутацию конечностей и прошедших протезирование. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Рассмотреть возможность сохранения группы инвалидности гражданам, перенесшим ампутацию конечностей, после проведения высокотехнологичного протезирования, а также возможность сохранения ими социальных гарантий», — указано в поручении президента. На подготовку доклада по данному вопросу отведен срок до 15 августа 2024 года.
Кроме того, Путин поручил направлять средства от полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) на надбавки к зарплатам медицинских работников. А также призвал усовершенствовать систему оказания экстренной медицинской помощи в стране.
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