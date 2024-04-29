Российские войска уничтожили наемников из «Иностранного легиона» в ДНР

29 апреля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Части «Иностранного легиона» уничтожены в ДНР (фото из архива) Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Части наемников «Иностранного легиона», выступающих на стороне ВСУ, поражены российским войсками в районах Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. В уничтожении противника активную роль сыграла группировка «Центр». Всего за сутки в ДНР отражено 10 контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. Бои шли возле населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи. Потери ВСУ на этих участках составили до 370 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля. Также за сутки были уничтожены американская гаубица М777, орудие Д-20, буксируемая гаубица «МСТА-Б» и другая техник противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Части наемников «Иностранного легиона», выступающих на стороне ВСУ, поражены российским войсками в районах Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. В уничтожении противника активную роль сыграла группировка «Центр». Всего за сутки в ДНР отражено 10 контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. Бои шли возле населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи. Потери ВСУ на этих участках составили до 370 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля. Также за сутки были уничтожены американская гаубица М777, орудие Д-20, буксируемая гаубица «МСТА-Б» и другая техник противника.