Российские войска уничтожили наемников из «Иностранного легиона» в ДНР

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, гранатомет, всу, наемник, джавелин,  stock
Части «Иностранного легиона» уничтожены в ДНР (фото из архива) Фото:
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Части наемников «Иностранного легиона», выступающих на стороне ВСУ, поражены российским войсками в районах Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В уничтожении противника активную роль сыграла группировка «Центр». Всего за сутки в ДНР отражено 10 контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. Бои шли возле населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.

Потери ВСУ на этих участках составили до 370 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля. Также за сутки были уничтожены американская гаубица М777, орудие Д-20, буксируемая гаубица «МСТА-Б» и другая техник противника.

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Части наемников «Иностранного легиона», выступающих на стороне ВСУ, поражены российским войсками в районах Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. В уничтожении противника активную роль сыграла группировка «Центр». Всего за сутки в ДНР отражено 10 контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. Бои шли возле населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи. Потери ВСУ на этих участках составили до 370 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля. Также за сутки были уничтожены американская гаубица М777, орудие Д-20, буксируемая гаубица «МСТА-Б» и другая техник противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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