Путин: санкции создают проблемы России

Владимир Путин встречается с Александром Лукашенко в Минске
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Западные санкции создают определенные проблемы для России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.
«Санкции создают определенные проблемы для России, они ощутимы. Но есть и возможности для развития», — сказал Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.