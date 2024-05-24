Путин: санкции создают проблемы России

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин встречается с Александром Лукашенко в Минске Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные санкции создают определенные проблемы для России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

«Санкции создают определенные проблемы для России, они ощутимы. Но есть и возможности для развития», — сказал Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».

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Западные санкции создают определенные проблемы для России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. «Санкции создают определенные проблемы для России, они ощутимы. Но есть и возможности для развития», — сказал Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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