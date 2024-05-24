Экономика Путин: санкции создают проблемы России 24 мая 2024 в 18:49 Размер текста - 17 + Владимир Путин встречается с Александром Лукашенко в Минске Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции создают определенные проблемы для России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. «Санкции создают определенные проблемы для России, они ощутимы. Но есть и возможности для развития», — сказал Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Западные санкции создают определенные проблемы для России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. «Санкции создают определенные проблемы для России, они ощутимы. Но есть и возможности для развития», — сказал Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям