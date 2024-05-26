Буланова рассказала о внезапной смерти очень близкого человека

Буланова: умер барабанщик Никифоров

26 мая 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Буланова заявила, что музыкальный коллектив стал для нее как семья и ей трудно принять смерть Никифорова Фото: Артем Геодакян/ТАСС Певица Татьяна Буланова сообщила о смерти барабанщика ее коллектива Михаила Никифорова. Она добавила, что у него не было проблем со здоровьем, артистка также не знает всех обстоятельств трагедии. «Мне Коля (бывший муж Булановой) сейчас написал: „Мишаня умер“. Это ужас. Ему было 57 лет», — передает MK.RU слова Булановой. Она добавила, что не знает обстоятельств произошедшего, но уверяет, что барабанщика не беспокоили проблемы со здоровьем. Несмотря на трагические новости, Буланова не планирует отменять свои выступления. Певица подчеркивает, что в ее графике сейчас много концертов. Программа певицы включает в себя проверенные хиты и всего одну-две новые песни. Буланова осознает, что зрители приходят на ее концерты, чтобы поностальгировать и вспомнить молодость. Грядущий большой тур по южным городам и ближайшие концерты в октябре—ноябре должны были пройти с участием Никифорова, который был частью команды последние 34 года. Буланова заявила о том, как теперь трудно придется выступать без него, отмечая, что коллектив стал для артистки второй семьей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Татьяна Буланова сообщила о смерти барабанщика ее коллектива Михаила Никифорова. Она добавила, что у него не было проблем со здоровьем, артистка также не знает всех обстоятельств трагедии. «Мне Коля (бывший муж Булановой) сейчас написал: „Мишаня умер“. Это ужас. Ему было 57 лет», — передает MK.RU слова Булановой. Она добавила, что не знает обстоятельств произошедшего, но уверяет, что барабанщика не беспокоили проблемы со здоровьем. Несмотря на трагические новости, Буланова не планирует отменять свои выступления. Певица подчеркивает, что в ее графике сейчас много концертов. Программа певицы включает в себя проверенные хиты и всего одну-две новые песни. Буланова осознает, что зрители приходят на ее концерты, чтобы поностальгировать и вспомнить молодость. Грядущий большой тур по южным городам и ближайшие концерты в октябре—ноябре должны были пройти с участием Никифорова, который был частью команды последние 34 года. Буланова заявила о том, как теперь трудно придется выступать без него, отмечая, что коллектив стал для артистки второй семьей.