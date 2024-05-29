Диетолог назвала самый полезный напиток по утрам

Вода является самым полезным утренним напитком. Об этом сообщила диетолог, аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.
«Вода возглавляет список полезных утренних напитков», — рассказала Парецкая изданию «Доктор Питер». Кроме того, она порекомендовала еще два напитка, которые помогут утром взбодриться и почувствовать прилив сил.
По словам Парецкой, напиток с цикорием гораздо полезнее утреннего кофе. Он не содержит кофеина, однако дает организму порцию полезных витаминов и минералов. Как рассказал эксперт, цикорий убирает тревожность, выравнивает метаболизм, снижает уровень глюкозы крови. Второй напиток — какао. Он содержит вещества, стимулирующие выделение серотонина, гормона удовольствия, а также кальций, магний, фосфор и железо. Важно использовать порошок, который нужно варить на огне.
Кофе является помощником в профилактике рака, однако может и вредить, если его пить в слишком большом количестве. Эксперты ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае советуют при необходимости заменять этот напиток на цикорий. Он богат витаминами группы В, дубильными веществами, каротином. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о положительных и отрицательных свойствах кофе.
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