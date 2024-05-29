29 мая 2024

Диетолог назвала самый полезный напиток по утрам

Диетолог Парецкая: утром полезнее всего пить воду
© Служба новостей «URA.RU»
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Напиток с цикорием полезнее утреннего кофе
Напиток с цикорием полезнее утреннего кофе Фото:

Вода является самым полезным утренним напитком. Об этом сообщила диетолог, аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.

«Вода возглавляет список полезных утренних напитков», — рассказала Парецкая изданию «Доктор Питер». Кроме того, она порекомендовала еще два напитка, которые помогут утром взбодриться и почувствовать прилив сил.

По словам Парецкой, напиток с цикорием гораздо полезнее утреннего кофе. Он не содержит кофеина, однако дает организму порцию полезных витаминов и минералов. Как рассказал эксперт, цикорий убирает тревожность, выравнивает метаболизм, снижает уровень глюкозы крови. Второй напиток — какао. Он содержит вещества, стимулирующие выделение серотонина, гормона удовольствия, а также кальций, магний, фосфор и железо. Важно использовать порошок, который нужно варить на огне.

Кофе является помощником в профилактике рака, однако может и вредить, если его пить в слишком большом количестве. Эксперты ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае советуют при необходимости заменять этот напиток на цикорий. Он богат витаминами группы В, дубильными веществами, каротином. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о положительных и отрицательных свойствах кофе.

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Вода является самым полезным утренним напитком. Об этом сообщила диетолог, аллерголог-иммунолог Елена Парецкая. «Вода возглавляет список полезных утренних напитков», — рассказала Парецкая изданию «Доктор Питер». Кроме того, она порекомендовала еще два напитка, которые помогут утром взбодриться и почувствовать прилив сил. По словам Парецкой, напиток с цикорием гораздо полезнее утреннего кофе. Он не содержит кофеина, однако дает организму порцию полезных витаминов и минералов. Как рассказал эксперт, цикорий убирает тревожность, выравнивает метаболизм, снижает уровень глюкозы крови. Второй напиток — какао. Он содержит вещества, стимулирующие выделение серотонина, гормона удовольствия, а также кальций, магний, фосфор и железо. Важно использовать порошок, который нужно варить на огне. Кофе является помощником в профилактике рака, однако может и вредить, если его пить в слишком большом количестве. Эксперты ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае советуют при необходимости заменять этот напиток на цикорий. Он богат витаминами группы В, дубильными веществами, каротином. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о положительных и отрицательных свойствах кофе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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