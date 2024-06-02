Военкоры сообщили о взятии ВС РФ населенного пункта возле Часова Яра

ВС РФ установили контроль над Калининым, пишет telegram-канал «Шепот фронта»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Калинина. В сообщении военкоров отмечается, что данный населенный пункт находится вблизи Часова Яра.
«Населенный пункт Калинина, центр под Армией РФ», — сообщает telegram-канал военкоров «Шепот фронта». Населенный пункт находится недалеко от Часова Яра.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.