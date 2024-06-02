Военкоры сообщили о взятии ВС РФ населенного пункта возле Часова Яра

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ВС РФ установили контроль над Калининым, пишет telegram-канал «Шепот фронта» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Калинина. В сообщении военкоров отмечается, что данный населенный пункт находится вблизи Часова Яра.

«Населенный пункт Калинина, центр под Армией РФ», — сообщает telegram-канал военкоров «Шепот фронта». Населенный пункт находится недалеко от Часова Яра.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Калинина. В сообщении военкоров отмечается, что данный населенный пункт находится вблизи Часова Яра. «Населенный пункт Калинина, центр под Армией РФ», — сообщает telegram-канал военкоров «Шепот фронта». Населенный пункт находится недалеко от Часова Яра. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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