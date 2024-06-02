Военкоры сообщили о взятии ВС РФ населенного пункта возле Часова Яра

02 июня 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

ВС РФ установили контроль над Калининым, пишет telegram-канал «Шепот фронта» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Калинина. В сообщении военкоров отмечается, что данный населенный пункт находится вблизи Часова Яра. «Населенный пункт Калинина, центр под Армией РФ», — сообщает telegram-канал военкоров «Шепот фронта». Населенный пункт находится недалеко от Часова Яра. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Калинина. В сообщении военкоров отмечается, что данный населенный пункт находится вблизи Часова Яра. «Населенный пункт Калинина, центр под Армией РФ», — сообщает telegram-канал военкоров «Шепот фронта». Населенный пункт находится недалеко от Часова Яра. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.