Глава РАН Красников раскрыл, сколько ученых уехало из России с начала СВО

Глава РАН Красников: массового отъезда ученых после начала СВО не было

03 июня 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Ученым сложно переезжать, потому что некоторым нужно специальное оборудование на местах, отметил Геннадий Красников Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После начала спецоперации из России уехало всего четыре члена Академии наук. Об этом заявил глава РАН Геннадий Красников, отметив, что полной статистики у него нет. «У нас данных по числу уехавших ученых нет. Среди 1900 членов Академии наук я могу назвать четырех человек, которые уехали. Причем они не занимались науками, связанными с ВПК», — поделился с РБК Геннадий Красников. Он отметил, что после начала спецоперации у молодых IT-специалистов появилось модное веяние уезжать. По его словам, айтишники очень легко подались ему, потому что для работы им нужен практически только ноутбук. Однако с учеными ситуация другая. Есть такие специалисты, которым нужны уникальные многомиллиардные установки, поэтому им сложнее поменять рабочее место. Красников уточнил, что сейчас ученые не покидают Россию. «Если ты подающий надежды ученый, то тебе ничего не грозит. Пожалуйста, делай все возможное на своем месте», — заявил он. Также сейчас РАН запустила важные поисковые исследования для обороны и безопасности России. По его словам, это очень важная задача, которая привлекает специалистов. Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал локализовать производство лазерных технологий для достижения мирового лидерства. Для этого РФ надо больше ученых-физиков. В этой ей поможет отечественная научная школа, основы которой были заложены в советский период. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После начала спецоперации из России уехало всего четыре члена Академии наук. Об этом заявил глава РАН Геннадий Красников, отметив, что полной статистики у него нет. «У нас данных по числу уехавших ученых нет. Среди 1900 членов Академии наук я могу назвать четырех человек, которые уехали. Причем они не занимались науками, связанными с ВПК», — поделился с РБК Геннадий Красников. Он отметил, что после начала спецоперации у молодых IT-специалистов появилось модное веяние уезжать. По его словам, айтишники очень легко подались ему, потому что для работы им нужен практически только ноутбук. Однако с учеными ситуация другая. Есть такие специалисты, которым нужны уникальные многомиллиардные установки, поэтому им сложнее поменять рабочее место. Красников уточнил, что сейчас ученые не покидают Россию. «Если ты подающий надежды ученый, то тебе ничего не грозит. Пожалуйста, делай все возможное на своем месте», — заявил он. Также сейчас РАН запустила важные поисковые исследования для обороны и безопасности России. По его словам, это очень важная задача, которая привлекает специалистов. Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал локализовать производство лазерных технологий для достижения мирового лидерства. Для этого РФ надо больше ученых-физиков. В этой ей поможет отечественная научная школа, основы которой были заложены в советский период.