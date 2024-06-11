Додик высказался о заморозке активов РФ в Республике Сербской

Додик: Республика Сербская не планирует замораживать активы РФ
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По словам Милорада Додика (в центре), почти 90% активов РФ находятся в республике
По словам Милорада Додика (в центре), почти 90% активов РФ находятся в республике Фото:

Республика Сербская не собирается замораживать российские активы. С таким заявлением выступил глава государства Милорад Додик.

«На территории Республики Сербской находится почти 90% всех активов России и только небольшая часть — в остальной федерации. Баня-Лука (столица — прим. URA.RU) точно не планирует замораживать российские активы и такую инициативу никогда не поддержит», — уточнил Милорад Додик в интервью «Известиям».

Ранее президент РФ Владимир Путин «в целях компенсации ущерба» разрешил использовать иностранное имущество в случае конфискации российских активов Западом. При этом страны G7 ("Большой семерки») до сих пор не могут договориться о схеме по использованию прибыли от заблокированных активов России.

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Республика Сербская не собирается замораживать российские активы. С таким заявлением выступил глава государства Милорад Додик. «На территории Республики Сербской находится почти 90% всех активов России и только небольшая часть — в остальной федерации. Баня-Лука (столица — прим. URA.RU) точно не планирует замораживать российские активы и такую инициативу никогда не поддержит», — уточнил Милорад Додик в интервью «Известиям». Ранее президент РФ Владимир Путин «в целях компенсации ущерба» разрешил использовать иностранное имущество в случае конфискации российских активов Западом. При этом страны G7 ("Большой семерки») до сих пор не могут договориться о схеме по использованию прибыли от заблокированных активов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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