Додик высказался о заморозке активов РФ в Республике Сербской

Республика Сербская не собирается замораживать российские активы. С таким заявлением выступил глава государства Милорад Додик.
«На территории Республики Сербской находится почти 90% всех активов России и только небольшая часть — в остальной федерации. Баня-Лука (столица — прим. URA.RU) точно не планирует замораживать российские активы и такую инициативу никогда не поддержит», — уточнил Милорад Додик в интервью «Известиям».
Ранее президент РФ Владимир Путин «в целях компенсации ущерба» разрешил использовать иностранное имущество в случае конфискации российских активов Западом. При этом страны G7 ("Большой семерки») до сих пор не могут договориться о схеме по использованию прибыли от заблокированных активов России.
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