Страны G7 не могут договориться, как потратить российские деньги

10 июня 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Страны «Большой семерки» не знают, как потратить доходы от замороженных российских активов, пишет CNN Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Страны G7 («Большой семерки») не достигли окончательного соглашения об использовании прибыли от замороженных активов России. По некоторым темам из этой области еще предстоят обсуждения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. «Семи странам еще предстоит достигнуть окончательного консенсуса», — передает телеканал . Итоговая цель траты активов РФ состоит в том, чтобы урегулировать наиболее сложные аспекты финансирования в ближайшее время. После этого можно будет достичь соглашения, которое можно будет официально объявить в рамках коммюнике лидеров стран G7 на текущей неделе. В настоящий момент в странах «Большой семерки» продолжается детальная проработка условий предполагаемой программы. Основные вопросы, требующие уточнения, включают форму выплат и условия гарантий погашения. Ранее Politico сообщило, что ряд стран Евросоюза и США разошлись во мнениях о том, как использовать активы РФ в поддержку Украины. Некоторые страны Европы, которые не входят в состав G7, считают, что использование российских активов окончательно сведет к нулю возможность возобновления дипломатических отношений со страной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны G7 («Большой семерки») не достигли окончательного соглашения об использовании прибыли от замороженных активов России. По некоторым темам из этой области еще предстоят обсуждения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. «Семи странам еще предстоит достигнуть окончательного консенсуса», — передает телеканал. Итоговая цель траты активов РФ состоит в том, чтобы урегулировать наиболее сложные аспекты финансирования в ближайшее время. После этого можно будет достичь соглашения, которое можно будет официально объявить в рамках коммюнике лидеров стран G7 на текущей неделе. В настоящий момент в странах «Большой семерки» продолжается детальная проработка условий предполагаемой программы. Основные вопросы, требующие уточнения, включают форму выплат и условия гарантий погашения. Ранее Politico сообщило, что ряд стран Евросоюза и США разошлись во мнениях о том, как использовать активы РФ в поддержку Украины. Некоторые страны Европы, которые не входят в состав G7, считают, что использование российских активов окончательно сведет к нулю возможность возобновления дипломатических отношений со страной.