Рогозин предупредил о подготовке наступления ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
ВСУ готовятся к наступлению, идет дистанционное минирование прифронтовых дорог, заявил Рогозин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ стали готовиться к наступлению, украинские беспилотники «Баба Яга» приступили к минированию дорог. Об этом сообщил командир специального подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Беспилотники „Баба Яга“ теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области. По его словам, в этом Украине помогают офицеры НАТО, а операцию планирует лично главком ВСУ Александр Сырский.

Также украинские военные стали активно собирать противотанковые мины вместе со специалистами из стран-союзников Киева. Ожидается, что эти мины будут использоваться для нового типа дронов, передает «Царьград».

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ВСУ стали готовиться к наступлению, украинские беспилотники «Баба Яга» приступили к минированию дорог. Об этом сообщил командир специального подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Беспилотники „Баба Яга“ теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области. По его словам, в этом Украине помогают офицеры НАТО, а операцию планирует лично главком ВСУ Александр Сырский. Также украинские военные стали активно собирать противотанковые мины вместе со специалистами из стран-союзников Киева. Ожидается, что эти мины будут использоваться для нового типа дронов, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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