Правительство США оштрафовало турецкую компанию за полет в Тюмень

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Оштрафованная турецкая компания осуществляет частные перевозки
Оштрафованная турецкая компания осуществляет частные перевозки Фото:

Американское правительство оштрафовало турецкую компанию Air Sapphire за полет в Тюмень. Об этом стало известно журналистам. Инцидент произошел в октябре 2023 года.

«В октябр 2023 года перевозчик Air Sapphire, который владеет бизнес-джетами, выполнил частный рейс по маршруту Стамбул — Тюмень, а 21 января 2024 года осуществил перелет Мальдивы — Москва», — сообщают «РБК Тюмень».

Осуществив рейсы в Россию на самолетах американского производства, турецкая компания нарушила экспортный контроль за авиационными товарами, введенный после начала СВО. За это американское правительство оштрафовала перевозчика на 285 тысяч долларов.

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Американское правительство оштрафовало турецкую компанию Air Sapphire за полет в Тюмень. Об этом стало известно журналистам. Инцидент произошел в октябре 2023 года. «В октябр 2023 года перевозчик Air Sapphire, который владеет бизнес-джетами, выполнил частный рейс по маршруту Стамбул — Тюмень, а 21 января 2024 года осуществил перелет Мальдивы — Москва», — сообщают «РБК Тюмень». Осуществив рейсы в Россию на самолетах американского производства, турецкая компания нарушила экспортный контроль за авиационными товарами, введенный после начала СВО. За это американское правительство оштрафовала перевозчика на 285 тысяч долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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