Правительство США оштрафовало турецкую компанию за полет в Тюмень

Американское правительство оштрафовало турецкую компанию Air Sapphire за полет в Тюмень. Об этом стало известно журналистам. Инцидент произошел в октябре 2023 года.
«В октябр 2023 года перевозчик Air Sapphire, который владеет бизнес-джетами, выполнил частный рейс по маршруту Стамбул — Тюмень, а 21 января 2024 года осуществил перелет Мальдивы — Москва», — сообщают «РБК Тюмень».
Осуществив рейсы в Россию на самолетах американского производства, турецкая компания нарушила экспортный контроль за авиационными товарами, введенный после начала СВО. За это американское правительство оштрафовала перевозчика на 285 тысяч долларов.
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