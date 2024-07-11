11 июля 2024

Глава Rheinmetall впервые высказался после покушения на него

Глава Rheinmetall похвалил уровень безопасности после срыва покушения
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Паппергера, покушению воспрепятствовали высокие меры безопасности Фото:

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что чувствует себя спокойно благодаря высоким мерам безопасности, организованным немецким правительством после покушения на него. Ранее спецслужбы США и Германии заявили, что предотвратили убийство руководителя производственного объединения.

«Я чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек. Думаю, что американский телеканал не просто смотрит в небо», — цитирует слова Паппергера Financial Times после материала CNN о сорванном на него покушении.

Паппергер также сообщил о скором начале производства 155-мм снарядов на территории западной Украины. Как ранее сообщало URA.RU, первыми, по сведениям CNN, о подготовке убийства якобы узнали власти США, они и сообщили сведения немецким представителям.

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Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что чувствует себя спокойно благодаря высоким мерам безопасности, организованным немецким правительством после покушения на него. Ранее спецслужбы США и Германии заявили, что предотвратили убийство руководителя производственного объединения. «Я чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек. Думаю, что американский телеканал не просто смотрит в небо», — цитирует слова Паппергера Financial Times после материала CNN о сорванном на него покушении. Паппергер также сообщил о скором начале производства 155-мм снарядов на территории западной Украины. Как ранее сообщало URA.RU, первыми, по сведениям CNN, о подготовке убийства якобы узнали власти США, они и сообщили сведения немецким представителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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