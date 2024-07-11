Глава Rheinmetall впервые высказался после покушения на него

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что чувствует себя спокойно благодаря высоким мерам безопасности, организованным немецким правительством после покушения на него. Ранее спецслужбы США и Германии заявили, что предотвратили убийство руководителя производственного объединения.
«Я чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек. Думаю, что американский телеканал не просто смотрит в небо», — цитирует слова Паппергера Financial Times после материала CNN о сорванном на него покушении.
Паппергер также сообщил о скором начале производства 155-мм снарядов на территории западной Украины. Как ранее сообщало URA.RU, первыми, по сведениям CNN, о подготовке убийства якобы узнали власти США, они и сообщили сведения немецким представителям.
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