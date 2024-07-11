Глава Rheinmetall впервые высказался после покушения на него

Глава Rheinmetall похвалил уровень безопасности после срыва покушения

12 июля 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

По словам Паппергера, покушению воспрепятствовали высокие меры безопасности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что чувствует себя спокойно благодаря высоким мерам безопасности, организованным немецким правительством после покушения на него. Ранее спецслужбы США и Германии заявили, что предотвратили убийство руководителя производственного объединения. «Я чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек. Думаю, что американский телеканал не просто смотрит в небо», — цитирует слова Паппергера Financial Times после материала CNN о сорванном на него покушении. Паппергер также сообщил о скором начале производства 155-мм снарядов на территории западной Украины. Как ранее сообщало URA.RU, первыми, по сведениям CNN, о подготовке убийства якобы узнали власти США, они и сообщили сведения немецким представителям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что чувствует себя спокойно благодаря высоким мерам безопасности, организованным немецким правительством после покушения на него. Ранее спецслужбы США и Германии заявили, что предотвратили убийство руководителя производственного объединения. «Я чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек. Думаю, что американский телеканал не просто смотрит в небо», — цитирует слова Паппергера Financial Times после материала CNN о сорванном на него покушении. Паппергер также сообщил о скором начале производства 155-мм снарядов на территории западной Украины. Как ранее сообщало URA.RU, первыми, по сведениям CNN, о подготовке убийства якобы узнали власти США, они и сообщили сведения немецким представителям.