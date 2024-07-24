Фигурант дела о теракте в «Крокусе» выступил за борьбу с теми, кто не поддерживает радикальный ислам

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» выступил за борьбу с «неверными»
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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Юсуфзода призвал бороться против тех, кто не поддерживает его взгляды
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Юсуфзода призвал бороться против тех, кто не поддерживает его взгляды Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», обвиняемый в финансировании нападавших на концертный зал, Якубджони Юсуфзода заявил, что нужно бороться против тех, кто не поддерживает течение радикального ислама и его религиозные взгляды. Соответствующая информация размещена в тексте решения суда. 

«Обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком, значительно превышающим три года, поддерживает радикальные течения ислама, позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, не разделяющих его религиозные взгляды», — передает ТАСС информацию из текста решения суда. Также отмечается, что мужчина хотел выехать за пределы российской территории после совершения теракта в Подмосковье. 

Суд апелляционной инстанции подтвердил решение о продлении ареста Юсуфзоде и другим фигурантам дела, не находя оснований для изменения меры пресечения. Обвиняемый также подозревается в финансировании боевиков и уничтожении улик преступной деятельности по указанию организаторов преступления. Кроме того, согласно следствию, Якубджони Юсуфзода перед нападением перевел соучастникам деньги для их проживания, а после совершения теракта — отправил средства одному из исполнителей атаки.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие использовали автоматическое оружие, стреляя по людям, а после этого подожгли помещение. В результате этого погибли 145 человек.

Потом стало известно, что Якубджони Юсуфзода, фигурант дела о теракте, обвиняется в попытке уничтожения доказательств преступления. Судебные документы подтверждают, что мужчина действовал по инструкциям организаторов преступления. Следствие настаивает на том, что Юсуфзода также был замешан в финансовых операциях, обеспечивающих проведение террористической атаки.

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Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», обвиняемый в финансировании нападавших на концертный зал, Якубджони Юсуфзода заявил, что нужно бороться против тех, кто не поддерживает течение радикального ислама и его религиозные взгляды. Соответствующая информация размещена в тексте решения суда.  «Обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком, значительно превышающим три года, поддерживает радикальные течения ислама, позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, не разделяющих его религиозные взгляды», — передает ТАСС информацию из текста решения суда. Также отмечается, что мужчина хотел выехать за пределы российской территории после совершения теракта в Подмосковье.  Суд апелляционной инстанции подтвердил решение о продлении ареста Юсуфзоде и другим фигурантам дела, не находя оснований для изменения меры пресечения. Обвиняемый также подозревается в финансировании боевиков и уничтожении улик преступной деятельности по указанию организаторов преступления. Кроме того, согласно следствию, Якубджони Юсуфзода перед нападением перевел соучастникам деньги для их проживания, а после совершения теракта — отправил средства одному из исполнителей атаки. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие использовали автоматическое оружие, стреляя по людям, а после этого подожгли помещение. В результате этого погибли 145 человек. Потом стало известно, что Якубджони Юсуфзода, фигурант дела о теракте, обвиняется в попытке уничтожения доказательств преступления. Судебные документы подтверждают, что мужчина действовал по инструкциям организаторов преступления. Следствие настаивает на том, что Юсуфзода также был замешан в финансовых операциях, обеспечивающих проведение террористической атаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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