СК завел уголовное дело после размыва дамбы в Карелии

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СК возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после размыва дамбы в Карелии
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после размыва дамбы в Карелии Фото:
новость из сюжета
В Карелии прорвало перемычку на Беломорско-Балтийском канале

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Дело завели после размыва дамбы в Карелии.

«Следователями возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ», — пишут в telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. В результате размыва дамбы затопило несколько населенных пунктов.

Утром 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. Она была установлена на время реконструкции. Вода направилась в сторону жилых домов. В результате прорыва дамбы пострадали девять человек, один погиб.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Дело завели после размыва дамбы в Карелии. «Следователями возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ», — пишут в telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. В результате размыва дамбы затопило несколько населенных пунктов. Утром 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. Она была установлена на время реконструкции. Вода направилась в сторону жилых домов. В результате прорыва дамбы пострадали девять человек, один погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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