СК завел уголовное дело после размыва дамбы в Карелии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Дело завели после размыва дамбы в Карелии.
«Следователями возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ», — пишут в telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. В результате размыва дамбы затопило несколько населенных пунктов.
Утром 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. Она была установлена на время реконструкции. Вода направилась в сторону жилых домов. В результате прорыва дамбы пострадали девять человек, один погиб.
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