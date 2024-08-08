Экс-главу администрации Астрахани арестовали

Правоохранительные органы задержали бывшего главу администрации Астрахани Олега Полумордвинова
Задержан бывший глава администрации города Астрахань Олег Полумордвинов. Об этом сообщает астраханское издание Ast-news.
«Олег Полумордвинов <…>, сегодня задержан правоохранительными органам», — передает Ast-news. Также сообщается, что вместе с ним задержали бывшего заместителя Полумордвинова Ивана Сапрыкина, начальника хозяйства администрации города и директора ООО «АйтиКом» Виктора Федорова. Они подозреваются в мошенничестве.
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