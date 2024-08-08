Экс-главу администрации Астрахани арестовали

Бывшего главу администрации Олега Полумордвинова Астрахани задержали
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Правоохранительные органы задержали бывшего главу администрации Астрахани Олега Полумордвинова Фото:

Задержан бывший глава администрации города Астрахань Олег Полумордвинов. Об этом сообщает астраханское издание Ast-news.

«Олег Полумордвинов <…>, сегодня задержан правоохранительными органам», — передает Ast-news. Также сообщается, что вместе с ним задержали бывшего заместителя Полумордвинова Ивана Сапрыкина, начальника хозяйства администрации города и директора ООО «АйтиКом» Виктора Федорова. Они подозреваются в мошенничестве.

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Задержан бывший глава администрации города Астрахань Олег Полумордвинов. Об этом сообщает астраханское издание Ast-news. «Олег Полумордвинов <…>, сегодня задержан правоохранительными органам», — передает Ast-news. Также сообщается, что вместе с ним задержали бывшего заместителя Полумордвинова Ивана Сапрыкина, начальника хозяйства администрации города и директора ООО «АйтиКом» Виктора Федорова. Они подозреваются в мошенничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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