ВС РФ ударили по колонне ВСУ, двигавшейся в сторону Курской области

Утром 11 августа российские военные ударили по расположению украинских военных в поселке Кияница, который находятся недалеко от границ Курской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«Прилетело в стороне села Кияница, в стороне бывшего сахарного завода, который под ПВД (пункт временной дислокации — прим. URA.RU) забрали военные», — заявил Лебедев РИА Новости. Он отметил, что после удара были замечены вертолеты для эвакуации раненых, а завод и соседняя больница служат местом для ротации военнослужащих. Также координатор подполья сообщил, что поселок Кияница лежит на пути важной транспортной артерии трассы Н-07, связывающей его с другими населенными пунктами региона.
ВСУ предприняли попытку вторгнуться в Курскую область 11 августа. У границ региона до сих пор ведутся бои. Для защиты населения и границ страны в Курскую область направили подразделения Росгвардии и танки.
Отмечается, что сотрудники СОБР «Кмет» управления Росгвардии уже начали помогать в уничтожении вторгшихся в Курскую область украинских националистов. Отмечается, что с помощью беспилотников сотрудники силового ведомства поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак» и живые силы противника.
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