Рогвардейцы уничтожают вторгшихся в Курскую область украинских националистов

Сотрудники СОБР «Кмет» управления Росгвардии уничтожают вторгшихся в Курскую область украинских националистов. Об этом сообщили в самом ведомстве.
«С помощью ударного спецназовцы БПЛА поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля „Козак“ и уничтожили 12 человек личного состава», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Росгвардии.
Также сотрудники Росгвардии заметили в лесополосе позиции украинских националистов. С помощью БПЛА было ликвидировано до 20 человек.
Антитеррористический комитет России ввел режим контртеррористической операции (КТО) в Брянской, Курской и Белгородской областях. В Курской области продолжаются бои с ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.