Рогвардейцы уничтожают вторгшихся в Курскую область украинских националистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, шлем, каска, военные, оружие, вооружение, амуниция, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво
Спецназовцы БПЛА поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак» и уничтожили 12 человек личного состава Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Сотрудники СОБР «Кмет» управления Росгвардии уничтожают вторгшихся в Курскую область украинских националистов. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«С помощью ударного спецназовцы БПЛА поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля „Козак“ и уничтожили 12 человек личного состава», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Росгвардии.

Также сотрудники Росгвардии заметили в лесополосе позиции украинских националистов. С помощью БПЛА было ликвидировано до 20 человек.

Антитеррористический комитет России ввел режим контртеррористической операции (КТО) в Брянской, Курской и Белгородской областях. В Курской области продолжаются бои с ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники СОБР «Кмет» управления Росгвардии уничтожают вторгшихся в Курскую область украинских националистов. Об этом сообщили в самом ведомстве. «С помощью ударного спецназовцы БПЛА поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля „Козак“ и уничтожили 12 человек личного состава», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Росгвардии. Также сотрудники Росгвардии заметили в лесополосе позиции украинских националистов. С помощью БПЛА было ликвидировано до 20 человек. Антитеррористический комитет России ввел режим контртеррористической операции (КТО) в Брянской, Курской и Белгородской областях. В Курской области продолжаются бои с ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...