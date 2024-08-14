Хабаровский губернатор-силовик заставил чиновников сдавать ГТО

Врио губернатора Хабаровского края, бывший замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин в очередной раз продемонстрировал строгий подход к подчиненным. Он заставил их сдавать нормы ГТО, в чем сам признался во время прямой линии с жителями.
«Приводил всех членов правительства на сдачу норм ГТО, потому что не должны просиживать наши уважаемые чиновники. И должны показывать своим примером важность здорового образа жизни», — заявил врио главы региона. Сам он также принял участие в сдаче нормативов.
Директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин увидел в событии попытку Демешина продемонстрировать местным властям новые правила работы и входа в команду. «Это новый подход, новый способ формирования команды: будете играть по правилам, которые предлагает врио губернатора, или не будете? Предупреждения уже были, это прецедент. Наверняка смотрели, кто пришел, а кто не пришел. Это небольшая проверка. Из таких проверок потихоньку и складывается общая картина: если ты даже в таком незначительном не готов идти с командой, то рассчитывать на что-то более серьезное не стоит», — полагает эксперт.
Ярулин добавил, что это же означает и объявление войны фронде. «Резкие изменения, которые принес с собой Демешин, создают большую фронду. Здесь он достаточно четко показал, что готов на бой. Кого-то это отталкивает, а очень многих привлекает», — резюмировал политолог.
Дмитрий Демешин отличается от остальных врио губернаторов жестким стилем управления. Только заступив в должность, он начал в грубой форме критиковать местных чиновников. Демешин подчеркивает свое силовое прошлое, появляясь на официальных встречах в военной форме. «Он изначально сделал ставку на стиль „милитари“ и жесткое отношение к местным элитам. Жесткое позиционирование Демешина может объясняться не только его профессиональным опытом, но и желанием властей пристально контролировать политическое поле края после ареста экс-главы региона Сергея Фургала и последовавшей протестной турбулентности», — пишет в докладе о политической устойчивости губернаторов гендиректор коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.
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