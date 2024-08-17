Политолог Ниязов: у Ирана есть свои интересы по коридору «Север — Юг»

Интересы России, Азербайджана и Ирана по транспортному коридору «Север — Юг» расходятся относительно направлений движения грузов. Как сообщил в интервью URA.RU завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов, Москва и Баку намерены развивать сухопутный путь (по железной дороге), но Тегеран больше заинтересован в транспортировке грузов по Каспийскому морю.
«Иранской стороне хотелось бы, чтобы большая часть грузов по этому коридору поступала в страну не по железной дороге через Азербайджан, а по Каспию: условно, чтобы поезда доходили до Астрахани, дальше — по морю до северных портов Ирана. Для Тегерана это важно с точки зрения развития регионов, которые находятся на Южном побережье Каспийского моря. Но этот путь имеет свои сложности, особенно в зимний период, когда Каспий неспокойный, и мореходство очень рискованно», — пояснил Ниязов.
По словам эксперта, по этой причине Россия и Азербайджан делают акцент на развитии железнодорожной инфраструктуры, так как этот путь более безопасный и рентабельный. Ниязов также напомнил, что год назад Россия выделила Ирану кредит в размере 1,3 млрд евро на завершение строительства 160-километрового участка железной дороги на севере страны «Решт — Астара».
Президент РФ Владимир Путин посетит Азербайджан с госвизитом 18-19 августа. В текущем году это будет уже третья встреча двух лидеров: в апреле Алиев приезжал в Москву, в июле президенты России и Азербайджана общались в Астане на полях саммита ШОС.
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