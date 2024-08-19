Shot: десятки человек застряли на колесе обозрения в Москве

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Виды Москвы. Москва , колесо обозрения, останкинская телебашня, вднх
Несколько человек, которые застряли на колесе обозрения, находятся там до сих пор Фото:

В Москве в данный момент несколько десятков человек находятся на колесе обозрения, которое остановилось в результате скачка напряжения. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что инцидент произошел в Измайловском парке.

«Из-за скачка напряжения аттракцион остановился и не может продолжить движение», — говорится в сообщении. Там же отметили, часть пассажиров застряла на высоте 55 метров. На место происшествия направлены экстренные службы.

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В Москве в данный момент несколько десятков человек находятся на колесе обозрения, которое остановилось в результате скачка напряжения. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что инцидент произошел в Измайловском парке. «Из-за скачка напряжения аттракцион остановился и не может продолжить движение», — говорится в сообщении. Там же отметили, часть пассажиров застряла на высоте 55 метров. На место происшествия направлены экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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