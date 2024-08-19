Shot: десятки человек застряли на колесе обозрения в Москве

19 августа 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Несколько человек, которые застряли на колесе обозрения, находятся там до сих пор Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве в данный момент несколько десятков человек находятся на колесе обозрения, которое остановилось в результате скачка напряжения. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что инцидент произошел в Измайловском парке. «Из-за скачка напряжения аттракцион остановился и не может продолжить движение», — говорится в сообщении. Там же отметили, часть пассажиров застряла на высоте 55 метров. На место происшествия направлены экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в данный момент несколько десятков человек находятся на колесе обозрения, которое остановилось в результате скачка напряжения. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что инцидент произошел в Измайловском парке. «Из-за скачка напряжения аттракцион остановился и не может продолжить движение», — говорится в сообщении. Там же отметили, часть пассажиров застряла на высоте 55 метров. На место происшествия направлены экстренные службы.