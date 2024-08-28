Машина депутата Госдумы второй раз сбила лося

Экс-депутат Госдумы Рашкин впервые прокомментировал ДТП со сбитым лосем
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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, рашкин валерий
Валерий Рашкин заявил, что к ДТП со сбитым лосем не имеет никакого отношения Фото:

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опроверг информацию об участии в ДТП со сбитым лосем. Он заявил, что находится в Иркутской области и не имеет никакого отношения к происшествию, о котором узнал из социальных сетей.

«Все это грязь, придумки, фантазии и все остальное. Сову на глобус натягивают. Якобы я там был, какой-то сын там был, якобы я был пьяный и убежал. Бред сивой кобылы», — прокомментировал Рашкин. Его слова приводит telegram-канал SHOT.

Экс-депутат предположил, что слухи о его участии в ДТП распространены специально, чтобы «потеребить фамилию Рашкин» на всю страну. Он также отметил, что автомобиль, сбивший лося, принадлежит не ему, а саратовскому областному комитету КПРФ. По его словам, машина была направлена на молодежный форум в Мордовии.

Ранее сообщалось о ДТП с участием машины Рашкина, однако представители КПРФ и адвокат бывшего депутата уточнили, что Рашкин не был причастен к происшествию. Кроме того, Валерий Рашкин был осужден условно за незаконную охоту на лося в 2022 году, после чего его депутатские полномочия были досрочно прекращены.

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Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опроверг информацию об участии в ДТП со сбитым лосем. Он заявил, что находится в Иркутской области и не имеет никакого отношения к происшествию, о котором узнал из социальных сетей. «Все это грязь, придумки, фантазии и все остальное. Сову на глобус натягивают. Якобы я там был, какой-то сын там был, якобы я был пьяный и убежал. Бред сивой кобылы», — прокомментировал Рашкин. Его слова приводит telegram-канал SHOT. Экс-депутат предположил, что слухи о его участии в ДТП распространены специально, чтобы «потеребить фамилию Рашкин» на всю страну. Он также отметил, что автомобиль, сбивший лося, принадлежит не ему, а саратовскому областному комитету КПРФ. По его словам, машина была направлена на молодежный форум в Мордовии. Ранее сообщалось о ДТП с участием машины Рашкина, однако представители КПРФ и адвокат бывшего депутата уточнили, что Рашкин не был причастен к происшествию. Кроме того, Валерий Рашкин был осужден условно за незаконную охоту на лося в 2022 году, после чего его депутатские полномочия были досрочно прекращены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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