NYT: атаки Киева по российским НПЗ никак не повлияли на передовую

02 сентября 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Издание отметило, что российские войска добились успехов на Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы не оказали заметного влияния на ход боевых действий на передовой в Украине. Российские войска продолжают демонстрировать устойчивые успехи на Донбассе. Об этом сообщили западные СМИ. «Кампания по атакам на НПЗ не повлияла на боевые действия внутри Украины. В то же время Россия добилась успехов на Донбассе. Продвижение российских войск в направлении Покровска, ключевого логистического центра, создает угрозу для способности Украины отправлять свои войска через широкую полосу линии фронта», — написала The New York Times. Издание также отметило, что Киев продолжает усиливать удары по территории России, однако они не сопоставимы с напором ВС РФ. В то же время Украина ищет способы ограничить возможности России по использованию мощных авиабомб и испытывает первую баллистическую ракету отечественного производства. Как сообщало URA.RU, пожар после атаки Вооруженных сил Украины на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне охватил площадь около 40 квадратных метров. Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области. Также в результате атаки дрона была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы не оказали заметного влияния на ход боевых действий на передовой в Украине. Российские войска продолжают демонстрировать устойчивые успехи на Донбассе. Об этом сообщили западные СМИ. «Кампания по атакам на НПЗ не повлияла на боевые действия внутри Украины. В то же время Россия добилась успехов на Донбассе. Продвижение российских войск в направлении Покровска, ключевого логистического центра, создает угрозу для способности Украины отправлять свои войска через широкую полосу линии фронта», — написала The New York Times. Издание также отметило, что Киев продолжает усиливать удары по территории России, однако они не сопоставимы с напором ВС РФ. В то же время Украина ищет способы ограничить возможности России по использованию мощных авиабомб и испытывает первую баллистическую ракету отечественного производства. Как сообщало URA.RU, пожар после атаки Вооруженных сил Украины на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне охватил площадь около 40 квадратных метров. Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области. Также в результате атаки дрона была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе.