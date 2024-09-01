01 сентября 2024

NYT: атаки Киева по российским НПЗ никак не повлияли на передовую

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ФСБ, учения. Челябинск, бтр, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, бронетранспортер, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
Издание отметило, что российские войска добились успехов на Донбассе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы не оказали заметного влияния на ход боевых действий на передовой в Украине. Российские войска продолжают демонстрировать устойчивые успехи на Донбассе. Об этом сообщили западные СМИ.

«Кампания по атакам на НПЗ не повлияла на боевые действия внутри Украины. В то же время Россия добилась успехов на Донбассе. Продвижение российских войск в направлении Покровска, ключевого логистического центра, создает угрозу для способности Украины отправлять свои войска через широкую полосу линии фронта», — написала The New York Times.

Издание также отметило, что Киев продолжает усиливать удары по территории России, однако они не сопоставимы с напором ВС РФ. В то же время Украина ищет способы ограничить возможности России по использованию мощных авиабомб и испытывает первую баллистическую ракету отечественного производства.

Как сообщало URA.RU, пожар после атаки Вооруженных сил Украины на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне охватил площадь около 40 квадратных метров. Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области. Также в результате атаки дрона была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе.

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Атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы не оказали заметного влияния на ход боевых действий на передовой в Украине. Российские войска продолжают демонстрировать устойчивые успехи на Донбассе. Об этом сообщили западные СМИ. «Кампания по атакам на НПЗ не повлияла на боевые действия внутри Украины. В то же время Россия добилась успехов на Донбассе. Продвижение российских войск в направлении Покровска, ключевого логистического центра, создает угрозу для способности Украины отправлять свои войска через широкую полосу линии фронта», — написала The New York Times. Издание также отметило, что Киев продолжает усиливать удары по территории России, однако они не сопоставимы с напором ВС РФ. В то же время Украина ищет способы ограничить возможности России по использованию мощных авиабомб и испытывает первую баллистическую ракету отечественного производства. Как сообщало URA.RU, пожар после атаки Вооруженных сил Украины на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне охватил площадь около 40 квадратных метров. Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области. Также в результате атаки дрона была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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