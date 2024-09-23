Правительство поддержало штрафы за пропаганду чайлдфри

В России будут введены штрафы за пропаганду движения чайлдфри (осознанный отказ людей от рождения детей). Соответствующий проект одобрило правительство РФ.
«Правительство РФ поддержало проект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри», — пишет ТАСС. Ранее с соответствующим предложением выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она подчеркнула, что государство не будет трогать женщин, которые не хотят детей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков остро отреагировал на отказ женщин рожать. Он отметил, что демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, поэтому все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть из жизни россиян.
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