Правительство поддержало штрафы за пропаганду чайлдфри

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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, семья, коляска детская, парк, рождаемость, новорожденные, коляска с ребенком, прогулка с ребенком, прогулка с коляской
К тем, кто популяризирует движение чайлдфри, будут применены санкции в виде штрафов Фото:

В России будут введены штрафы за пропаганду движения чайлдфри (осознанный отказ людей от рождения детей). Соответствующий проект одобрило правительство РФ.

«Правительство РФ поддержало проект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри», — пишет ТАСС. Ранее с соответствующим предложением выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что государство не будет трогать женщин, которые не хотят детей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков остро отреагировал на отказ женщин рожать. Он отметил, что демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, поэтому все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть из жизни россиян.

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В России будут введены штрафы за пропаганду движения чайлдфри (осознанный отказ людей от рождения детей). Соответствующий проект одобрило правительство РФ. «Правительство РФ поддержало проект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри», — пишет ТАСС. Ранее с соответствующим предложением выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что государство не будет трогать женщин, которые не хотят детей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков остро отреагировал на отказ женщин рожать. Он отметил, что демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, поэтому все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть из жизни россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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