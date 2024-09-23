В Петербурге дети нашли скелет во время игры на заброшенной территории

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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице "РЖД-Медицина" по адресу Байдукова, 63. Екатеринбург , лицо, череп, голова, скелет, кости, медицина, кость, анатомия
Скелет, найденный на заброшенной территории, отправлен на экспертизу Фото:

В Санкт-Петербурге в Пушкинском районе дети, играя на заброшенной территории, нашли скелет. Рядом с ним лежал паспорт, в котором значилось, что это мужчина 57 лет. Об этом сообщают журналисты.

«Накануне днем в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее дети нашли на улице Свободы скелет. Прибывшие на место сотрудники установили, что в сгоревшем заброшенном доме действительно лежит скелетированный труп», — передает «Фонтанка».

Рядом со скелетом лежал паспорт на имя 57-летнего мужчины. Предполагается, что он вел асоциальный образ жизни, потом что его никто не искал. Останки были направлены в морг на экспертизу.

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В Санкт-Петербурге в Пушкинском районе дети, играя на заброшенной территории, нашли скелет. Рядом с ним лежал паспорт, в котором значилось, что это мужчина 57 лет. Об этом сообщают журналисты. «Накануне днем в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее дети нашли на улице Свободы скелет. Прибывшие на место сотрудники установили, что в сгоревшем заброшенном доме действительно лежит скелетированный труп», — передает «Фонтанка». Рядом со скелетом лежал паспорт на имя 57-летнего мужчины. Предполагается, что он вел асоциальный образ жизни, потом что его никто не искал. Останки были направлены в морг на экспертизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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