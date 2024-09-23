В Петербурге дети нашли скелет во время игры на заброшенной территории

23 сентября 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Скелет, найденный на заброшенной территории, отправлен на экспертизу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Санкт-Петербурге в Пушкинском районе дети, играя на заброшенной территории, нашли скелет. Рядом с ним лежал паспорт, в котором значилось, что это мужчина 57 лет. Об этом сообщают журналисты. «Накануне днем в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее дети нашли на улице Свободы скелет. Прибывшие на место сотрудники установили, что в сгоревшем заброшенном доме действительно лежит скелетированный труп», — передает «Фонтанка». Рядом со скелетом лежал паспорт на имя 57-летнего мужчины. Предполагается, что он вел асоциальный образ жизни, потом что его никто не искал. Останки были направлены в морг на экспертизу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге в Пушкинском районе дети, играя на заброшенной территории, нашли скелет. Рядом с ним лежал паспорт, в котором значилось, что это мужчина 57 лет. Об этом сообщают журналисты. «Накануне днем в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее дети нашли на улице Свободы скелет. Прибывшие на место сотрудники установили, что в сгоревшем заброшенном доме действительно лежит скелетированный труп», — передает «Фонтанка». Рядом со скелетом лежал паспорт на имя 57-летнего мужчины. Предполагается, что он вел асоциальный образ жизни, потом что его никто не искал. Останки были направлены в морг на экспертизу.