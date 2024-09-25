В Британии раскрыли, с какой смертельной болезнью можно перепутать грипп

Британка Снейп: грипп можно перепутать с раком кожи

25 сентября 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Симптомы пневмонии могут указывать на редкий тип рака Фото: Анна Майорова © URA.RU Британка Эмма Снейп перепутала симптомы неизлечимой формы рака с гриппом. Об этом сообщила ее сестра-близнец Ким. «У Эммы впервые проявились признаки болезни, которая возникает из клеток кровеносных сосудов, с симптомами, похожими на грипп, в феврале», — рассказала Ким Bristol Life . По ее словам, позже стало известно, что Эмма больна эпителиоидной гемангиоэндотелиомой (ЭГЭ), неизлечимым типом рака. В больнице Эмме объяснили, что ее симптомы тяжелой пневмонии указывали на редкое заболевание, от которого нет лекарства. У британки обнаружили 20 узелков в легких и в сальнике. Рак ЭГЭ может возникнуть в любой части тела. Чаще всего он появляется в печени, легких и костях. Наиболее подвержены этому типу рака люди от 30 до 50 лет. Ранее оперирующий онколог Курганского областного онкодиспансера Марьяна Брунштейн рассказала, что некоторые заболевания молочной железы могут трансформироваться в рак, если не принять меры. По ее словам, стоит обратить внимание на фиброаденому, кисту молочной железы, липому, олеогранулему, некоторые типы мастопатии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британка Эмма Снейп перепутала симптомы неизлечимой формы рака с гриппом. Об этом сообщила ее сестра-близнец Ким. «У Эммы впервые проявились признаки болезни, которая возникает из клеток кровеносных сосудов, с симптомами, похожими на грипп, в феврале», — рассказала Ким Bristol Life. По ее словам, позже стало известно, что Эмма больна эпителиоидной гемангиоэндотелиомой (ЭГЭ), неизлечимым типом рака. В больнице Эмме объяснили, что ее симптомы тяжелой пневмонии указывали на редкое заболевание, от которого нет лекарства. У британки обнаружили 20 узелков в легких и в сальнике. Рак ЭГЭ может возникнуть в любой части тела. Чаще всего он появляется в печени, легких и костях. Наиболее подвержены этому типу рака люди от 30 до 50 лет. Ранее оперирующий онколог Курганского областного онкодиспансера Марьяна Брунштейн рассказала, что некоторые заболевания молочной железы могут трансформироваться в рак, если не принять меры. По ее словам, стоит обратить внимание на фиброаденому, кисту молочной железы, липому, олеогранулему, некоторые типы мастопатии.